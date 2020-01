Alicia Keys hyllning till Kobe Bryant på Grammy

Stjärnan: Helt förkrossade

avLinn Elmervik , TT

Publicerad: 27 januari 2020 kl. 07.24

Uppdaterad: 27 januari 2020 kl. 08.34

Alicia Keys och Boyz II Men hedrade Kobe Bryant på Grammygalan i natt.

Tillsammans framförde de låten ”It's so hard to say goodbye”.

– Vi står här helt förkrossade i den byggnad som Kobe Bryant byggde, sa Keys.

Basketlegendaren Kobe Bryants död präglade Grammygalan i Los Angeles i natt.

Artisten Lizzo öppnade evenemanget med orden ”I kväll är för Kobe”. Sedan fortsatte värdinnan Alicia Keys att hedra den bortgångna stjärnan.

Galan hölls i Staples center i Los Angeles, hemmaarena för basketlaget Los Angeles Lakers och den arena som på söndagen avlidne basketlegendaren Kobe Bryant spelade i under sin 20 år långa karriär. Hans hastiga bortgång i en helikopterkrasch skedde bara timmar innan galan inleddes.

– Vi står här helt förkrossade i den byggnad som Kobe Bryant byggde, sa Alicia Keys och fortsatte:

– Vi hade aldrig kunna föreställa oss att vi skulle behöva börja galan så här.

Tillsammans med Boyz II Men framför hon sedan låten ”It's so hard to say goodbye”.

Kobe Bryant och hans 13-åriga dotter Gianna dog tillsammans med ytterligare sju personer i en helikopterkrasch i Kalifornien i söndags morse, lokal tid

Foto: Eric Gay / TT NYHETSBYRÅN Kobe Bryant.

