Michaela Forni + FÖLJ

Michaela Forni och Damon Foroozesh förlovade

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

10 september 2019 21:39

Influencern Michaela Forni har förlovat sig.

För Nöjesbladet berättar hon att frieriet kom som en total överraskning.

– Det känns fantastiskt och jag är så otroligt lycklig just nu.









1 av 3 | Foto: Magnus Liam Karlsson Influencern Michaela Forni

För drygt två månader sedan blev influencern Michaela Forni och kärleken Damon Foroozesh föräldrar till sonen Dante.

Nu har de förlovat sig och i ett inlägg på Instagram berättar Michaela Forni om lyckan.

”YES YES YES”, skriver hon med en bild på ringen och sju veckor gamla sonen Dante i bakgrunden som har på sig en body med texten ”Mommy will you marry my daddy?”.

”Otroligt lycklig just nu”

En rad följare gratulerar till förlovningen med glada tillrop och kärleksfulla emojis såsom Kenza Zouiten Subosic, Marie Serneholt, Anitha Clemence och Hannah Graaf.

– Det känns fantastiskt och jag är så otroligt lycklig just nu. Det känns så fint att det händer när man är mitt i den här bubblan och har en sju veckor gammal bebis och går runt med flottigt hår, säger Michaela Forni till Nöjesbladet och förklarar att frieriet som ägde rum igår, måndag, kom som en total överraskning:

– Jag anade ingenting. Jag hade varit iväg och handlat hamburgare och när jag kom hem hörde Dante skrika och rusade därför iväg för att trösta honom. När jag tar upp honom ser jag att han har på sig en body med texten ”Mommy will you marry my daddy” och när jag vänder mig om står Dante där på knä och sedan håller han ett jättefint tal.

Det var ingen dålig ring du fick?

– Nä, verkligen inte. Den är helt otrolig. Jag är minst lika lycklig över ringen som att jag ska få gifta mig med Damon, säger Michaela Forni skämtsamt.

När, hur och var bröllopet ska äga rum återstår att se. Planen var att de nyförlovade skulle prata om det igår, men så blev det inte då lilla Dante inte var på sitt bästa humör.

– Det ville han uppenbarligen inte att vi skulle göra, avslutar Michaela Forni och skrattar.

LÄS OCKSÅ Tio år av mode

LÄS OCKSÅ Babylycka för bloggprofilen: ”Mäktigaste jag någonsin upplevt”

LÄS OCKSÅ PLUS Så firar våra svenska influencers jul

10 september 2019 21:39