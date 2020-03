Agnes Wolds krav på SVT för att vara med i ”Skavlan”

Skavlans karantänförsening – upplägget osäkert in i det sista · SVT:s specialåtgärder: ”De får fan i mig pröjsa”

avAndreas Hansson , Michael Toll

Publicerad: 27 mars 2020 kl. 09.59

Uppdaterad: 27 mars 2020 kl. 10.36

Agnes Wold åker tåg från Göteborg till Stockholm för att medverka i ”Skavlan”.

Den numera kända professorn i klinisk bakteriologi har ställt flera krav för att vara med i programmet.

– Det får de fan i mig pröjsa, säger hon.

Speciella tider kräver speciella åtgärder.

I coronas spår tar ”Skavlan” till unika grepp för att kunna sända programmet.

Bland annat kommer stolarna i studion stå med längre avstånd än vanligt. Förrförra veckans avsnitt spelades in i London, Norges coronaregler har därför tvingat Fredrik Skavlan i karantän tills i går. Programmet som i vanliga fall spelas in på onsdagar har försenats till 13-tiden i dag.

– Fredrik har suttit i karantän i två veckor nu, så nu är det lugnt, säger Hamon Hosseini, på SVT:s pressavdelning.

Agnes Wold, läkare och professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, som är en av gästerna, har ställt särskilda krav.

Foto: Thomas Johansson/ TT NYHETSBYRÅN Agnes Wold.

Agnes Wold: ”De får fan pröjsa”

Bland annat kräver Wold att det måste finnas fem tomma säten runt henne på tåget.

– Det får de fan i mig pröjsa. Det var ett krav för att åka upp. Min policy är att strikt hålla avstånd från folk, säger hon till Aftonbladet.

Hon funderar även på att vägra låta sig sminkas inför programmet.

– Jag funderar att nobba det. När det går en människa så nära riskerar man att bli smittad, säger hon.

Foto: MAGNUS SANDBERG Fredrik Skavlan.

Finns inte i studion

Under de särskilda förhållandena har SVT tvingats spela in programmet under fredagseftermiddagen och kör då ”live on tape”, vilket innebär att programmet inte redigeras och klipps som annars. Programmet sänds som vanligt kl 21 i kväll och kommer inte släppas på SVT play redan klockan 17 som i vanliga fall.

De svenska gästerna, Agnes Wold, TV4:s Jenny Strömstedt ihop med artistmaken Niklas samt längdskidåkaren Linn Svahn sitter på plats i studion medan den norska, biologiprofessor Dag Olav Hessen har planerats vara med på länk från Norge.

– Jag hoppas jag slipper sitta och käbbla med dem i Norge. Som forskare och vetenskapsperson kan jag inte vara med i en debatt om coronaviruset. Det här handlar om hur det förhåller sig i biologin, det löser man inte via diskussioner, säger Agnes Wold.

Under förmiddagen avbokades dock den norska gästen och planeras dyka upp i ett kommande avsnitt i stället.

Programmet spelas, precis som samtliga stora tv-program just nu, in utan publik.

I övrigt gäller som på alla platser i Sverige att personer i produktionen som känner symtom uppmanas stanna hemma, meddelar SVT:s pressavdelning.

LÄS OCKSÅ Senaste nytt om coronaviruset

LÄS OCKSÅ Tony Irving: ”Kändisarna får stanna hemma”

KOPIERA LÄNK