”Finns säkert många saker vi hade kunnat göra bättre”

TV4:s vd Casten Almqvist om coronakrisen, Timell-affären, karriären och kärleken

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 14 april 2020 kl. 17.21

Foto: CAROLINA BYRMO TV4:s vd Casten Almqvist.

Metoo blev en stormig period för TV4, inte minst på grund av anklagelserna mot Martin Timell.

TV4:s vd Casten Almqvist hymlar inte med det faktum att de kanske borde ha agerat på ett annat sätt.

– Det finns säkert många saker vi hade kunnat göra annorlunda och bättre.

Det är många svenskar som jobbar hemifrån under den rådande coronakrisen. En av dem är TV4:s vd Casten Almqvist. Han tackar snabbt ja till en intervju men förklarar att det i så fall får ske via videosamtal.

Vi måste såklart börja med att fråga hur pandemin påverkar ditt sätt att leva?

– Som så många andra svenskar och människor runtom i världen sker mycket av mitt arbete med hjälp av videosamtal. Jag sitter hemma och jobbar, det är så vi har sagt att vi ska göra på TV4. Vi har dock några undantag, det är ett par kritiska funktioner som måste vara på plats fysiskt. Jag kan sakna den sociala dimensionen när man träffar kollegor och snackar om allt möjligt innan man pratar jobb. När jobbet sker digitalt går man direkt på jobbet ­vilket gör att man inte får det som är en del av en vardag på en arbetsplats.

Hur har det påverkat dig privat? Har du och familjen som så många andra tvingats ställa in eventuella påskplaner?

– Vi hade tänkt resa till vår mellantjej som bor i Brighton med sin nyfödda son. Men det gick ju inte. Det är klart det är trist, men det måste också ställas mot varför man gör det. Det råder ingen tvekan om att åtgärderna bör respekteras.

Stolt över kanalen

Coronapandemin har påverkat många medier – tidningar och sajter drabbas av annonsörer som drar in och ned. Hur ser det ut för TV4?

– Vi var väldigt stolta över det fina resultatet vi gjorde 2019 som var vårt bästa någonsin. Men det kommer att förändras påtagligt under 2020. Vi är utan tvekan drabbade på många sätt och vi ser tydliga ekonomiska konsekvenser av det här. Många annonsörer jobbar i branscher som har det tufft och det första de tänker på är kanske inte att göra tv-reklam. Sedan har vi mycket sport via C More och i stort sett alla evenemang är satta på paus. Samtidigt ser vi ett rekordstort intresse för våra program. Jag tror det arbete vi gör är viktigare än någonsin.

Foto: CAROLINA BYRMO TV4:s vd Casten Almqvist.

Hur löst hänger vårens säsong av ”Let’s dance”?

– Det är lite svårt att förutse just nu ­eftersom det är många som är sjuka. Nu har vi sagt att vi tar påsklov och sedan får vi se vad vi kan ha för program den 17 april. Vi tar det dag för dag. Men vi gör allt vi kan för att fortsätta, Sverige behöver underhållning i den här svåra tiden.

Men hur många specialprogram kan ni ha innan det kanske är dags för att kasta in handduken?

– Än så länge är publiken med oss på ett fantastiskt sätt och det är vi tacksamma för. Så länge publiken är med oss så är det svaret på frågan.

Vi byter ämne och backar bandet. Var hemmamiljön under din uppväxt akademisk?

– Mina föräldrar hade inte någon akademisk utbildning, mamma var vd-sekreterare på Atlas Copco medan pappa jobbade på SEB hela sitt liv. Det var en kärleksfull och stabil medelklassuppväxt i Fisksätra utanför Stockholm med mina föräldrar och min yngre bror.

Du kom in på Handels, men det dröjde inte länge innan du hoppade av?

– Det stämmer. Jag minns när man fick kurslitteratur hemskickad på sommaren som skulle läsas innan terminen började. Det var en röd bok om statistik som var 1 500 sidor tjock och full med romerska och grekiska bokstäver. Jag trodde på fullt allvar att det var ett practical joke från mina kompisar. Men jag var ändå på Handels ett år men gjorde inget avtryck som student. Sedan följde jag mitt hjärta och började studera på Journalisthögskolan.

Hjärtat klappade också länge för klarinetten. Du spelade mycket i unga år?

– Ja, och det var det jag trodde jag skulle göra när jag växte upp. Jag hade höga ambitioner och gick estetisk linje på gymnasiet men jag var inte tillräckligt bra.

Är klarinetten ett partytrick i dag, händer det att du plockar fram den och drar en trudelutt?

– Nu är det tyvärr så att klarinetten har den begränsningen att den inte skapar den här härliga partyenergin. Jag har övergått till munspel i stället, det är mer tacksamt.

Foto: PETER WIXTRÖM Martin Timell lämnade TV4 2017.

”Det är mitt drömjobb”

Nästa år är det tio år sedan du tillträdde som vd för TV4. Var det ett drömjobb du länge hade suktat efter?

– Ja, det måste jag erkänna. Det var länge och är alltjämt mitt drömjobb. Det är nästan alltid bara roligt, men liksom alla företag går vi igenom tuffa perioder och just nu är det en sådan period. Men det fina med det är att det för oss samman som kollegor.

På tal om tuffa perioder. Hösten 2017 svepte metoo-vågen över världen med full kraft och TV4 åkte onekligen med. Hur går tankarna när du ser tillbaka på den perioden?

– Det var en väldigt omtumlade tid för hela vårt företag. Men den kom också en bra sak ur den perioden. Redan innan det tog vi sådana frågor på stort allvar, men metoo gjorde att vi fick möjligheten att göra ytterligare förebyggande arbete kring sådana frågor så de nu är ännu mer närvarande i vår företagskultur. Vi lärde oss mycket under den perioden.

Är det något du ångrar eller önskar att du gjort annorlunda?

– Det finns säkert många saker vi hade kunnat göra annorlunda och bättre, men framför allt känner vi att vi kan lämna den hösten bakom oss gå vidare.

Är TV4:s ekonomiska affär med Martin Timell nu helt avslutad?

– Vi har sagt det mesta som handlade om den historien så det finns inte så mycket mer att säga. Vi har valt att titta framåt och gå vidare.

”En tuff period”

Hur mådde du själv under den perioden?

– Mitt fokus handlade väldigt mycket om att ta oss vidare. Men det är klart det var en tuff period, det var det även för mina medarbetare.

Martin Timell krävde drygt 10 miljoner kronor av TV4 för tre års utebliven lön och i slutet av förra året dömdes ni enligt uppgifter att betala honom 8,9 miljoner kronor efter ett beslut hos Stockholms Handelskammare?

– Vi har betalat det som han hade rätt till enligt sitt kontrakt. Vi har ingen koppling till Timell i dag.

I höstas blev du minst sagt upprörd när SVT plötsligt beslutade sig för att sända ett nyhetsblock med start klockan 22, vilket hade gjort att era sändningar hade krockat. Du kallade tilltaget för ”en krigsförklaring”?

– Orsaken till att jag blev arg den gången var att de nya villkoren för public service hade precis hunnit bestämmas då SVT gick ut och berättade om sin nya satsning. Den nya instruktionen säger att SVT ska samverka med svenska mediebolag, inte motverka dem. Jag trodde därför att det hade blivit något fel, därav min starka reaktion. Men det känns som mitt kraftiga utspel gjorde nytta eftersom de sedan bestämde sig för att ändra planerna. Men jag måste säga att SVT med Jan Helin i spetsen agerade statsmannamässigt och lyssnade på vår starka kritik och det är jag tacksam för.

Foto: SVT Casten Almqvist tycker att ”Bonusfamiljen” känns ”väldigt TV4”.

”Mycket bra på SVT”

SVT:s vd Hanna Stjärne har sagt att hon är lite sotis på ”Så mycket bättre”. Är det något program på SVT som du gärna skulle vilja roffa åt dig?

– Det finns så mycket bra på SVT. Men okej, ”Mästarnas mästare” och ”Bonusfamiljen”. Båda känns väldigt TV4.

Vad är det värsta du har varit med om?

– Det är väldigt svårt att förlora sina föräldrar, och det är bland det värre jag har varit med om. Min mor gick bort i fjol och min far hösten 2017. Så det var en extra jobbig höst på många sätt eftersom min far gick bort, och det var i sammanhanget med metoo en mycket värre sak för mig.

Det måste ha varit en fruktansvärt tung period?

– Ja, det var tungt. Men framför allt var det kopplat till min far. Det finns inget mer naturligt, men det hindrar inte att man kan känna en stor saknad. Från den omedelbara sorgen går man in i en fas av saknad och den kan få vara där tycker jag.

Gift sedan många år

Du och hustrun Pian har varit gifta i många år. Är ni bra på att vårda kärleken?

– Det tycker jag. Vi lägger mycket kraft på det. Vi har ett väldigt fint äktenskap och det känns fortfarande nytt.

Vad innebär mycket kraft?

– Framför allt är vi väldigt mycket tillsammans och gör mycket saker tillsammans. Sedan är det små saker i vardagen som man måste tänka på, men det är väldigt lätt att vara gift med Pian. När man är gift så länge så utvecklar man vissa delar till­sammans och blir lika. Men i grunden är vi nog ganska olika och det var nog det som gjorde att vi en gång föll för varandra. Men sedan har det blivit en väldigt stark förening där det numera finns fler likheter än olikheter.

Är du romantisk?

– Ja, det skulle jag säga.

Hur artar sig det?

– Eh… Nu börjar vi närma oss någon slags ytterpinne här. Det är rätt nära. Men jag skulle beskriva mig som romantisk.

Det är nästan så du ser lite röd ut på skärmen.

– Haha! Det måste vara ljuset.

Drömmer om en ö

Du har sagt att du skulle vilja bli tillsynsman på en ö i yttre skärgården?

– Det är utan tvekan en dröm och själva miljön i yttre skärgården är en plats där jag och familjen gärna befinner oss. Ett annat jobb hade varit båtförare i de miljöerna. Långt där framme kanske det finns chans att utbilda sig igen och ta tag i en sådan uppgift. Vem vet.

Det låter onekligen som en antites till ditt nuvarande uppdrag. Kan du ibland tröttna på ditt jobb?

– Nej, det kan jag inte säga. En egenskap jag har är att jag är ganska bra på att ta pauser. Men jag tänker mycket på jobbet, och ibland påtalar min fru det.

Så det händer att hon tar dig i örat och säger att ”nu det är nog”?

– Det händer.

Hur länge tror du att du är kvar som vd för TV4?

– Om jag får bestämma så sitter jag kvar länge till, jag tycker vi har mycket kvar att göra.

Foto: SHIMODA MEDIA Casten Almqvist och Pian Almqvist.

Gift sedan många år

Du och hustrun Pian har varit gifta i många år. Är ni bra på att vårda kärleken?

– Det tycker jag. Vi lägger mycket kraft på det. Vi har ett väldigt fint äktenskap och det känns fortfarande nytt.

Vad innebär mycket kraft?

– Framför all är vi väldigt mycket tillsammans och gör mycket saker tillsammans. Sedan är det små saker i vardagen som man måste tänka på, men det är väldigt lätt att vara gift med Pian. När man är gift så länge så utvecklar man vissa delar till­sammans och blir lika. Men i grunden är vi nog ganska olika och det var nog det som gjorde att vi en gång föll för varandra. Men sedan har det blivit en väldigt stark förening där det numera finns fler likheter än olikheter.

Är du romantisk?

– Ja, det skulle jag säga.

Hur artar sig det?

– Eh… Nu börjar vi närma oss någon slags ytterpinne här. Det är rätt nära. Men jag skulle beskriva mig som romantisk.

Det är nästan så du ser lite röd ut på skärmen.

– Haha! Det måste vara ljuset.

Drömmer om en ö

Du har sagt att du skulle vilja bli tillsynsman på en ö i yttre skärgården?

– Det är utan tvekan en dröm och själva miljön i yttre skärgården är en plats där jag och familjen gärna befinner oss. Ett annat jobb hade varit båtförare i de miljöerna. Långt där framme kanske det finns chans att utbilda sig igen och ta tag i en sådan uppgift. Vem vet.

Det låter onekligen som en antites till ditt nuvarande uppdrag. Kan du ibland tröttna på ditt jobb?

– Nej, det kan jag inte säga. En egenskap jag har är att jag är ganska bra på att ta pauser. Men jag tänker mycket på jobbet, och ibland påtalar min fru det.

Så det händer att hon tar dig i örat och säger att ”nu det är nog”?

– Det händer.

Hur länge tror du att du är kvar som vd för TV4?

– Om jag får bestämma så sitter jag kvar länge till, jag tycker vi har mycket kvar att göra.

Här är min dag

08.00

Vaknar i vårt fritidshus i Stockholms södra skärgård. Social distans i form av vattnet som skiljer ön där vi bor från fastlandet.

08.15

Lång frukost. Läser tidningarna via iPad. Kollar sjökortet för idéer om vart dagens båtutflykt bör gå. Vi har vår lilla aluminiumbåt i sjön året runt.

10.00

Utflykt och lång promenad. Målet är att alltid hitta en ny ö att

utforska. Det finns cirka 30 000 att välja på i Stockholms skärgård.

13.00

Medhavd lunch på ö.

15.00

Tillbaka i huset. Bokläsning. Just nu ”Underkastelse” av

Michel Houellebecq.

18.00

Middag med Pian och vår yngste son som är hemma från

Boston där han normalt pluggar på universitet.

20.00

Tv, tv, tv. Just nu försöker jag dra ut på ”Bäckström” så att den inte tar slut för snabbt. Varvar med den starka dokumentären om Scandinavian Star.

Hinner även med ”Stjärnornas stjärna” med Petra Mede. Alltid TV4 Nyheterna.

23.00

God natt!

Det här är jag

Namn: Casten Åke Loritz Almqvist.

Född: 17 mars 1962 i Stockholm.

Familj: Hustrun Pian, barn, bonusbarn och bonusbarnbarn.

Karriär: Utbildad på Journalisthögskolan, arbetat på Strix Television och SVT, varit vd för McCann-Erickson, vd för TV3, TV6 och ZTV. Började på Bonnier 2008 där han blev vd för Bonnier Business Press och Dagens Industri.

Aktuell: Vd för TV4 sedan 2011, sitter sedan 2019 i Telia Companys koncernledning och leder affärsområdet tv/Media.

LÄS OCKSÅ SVT backar efter TV4:s kritik

LÄS OCKSÅ Så drabbas tv-branschen av coronakrisen: ”Brutalt hårt”

LÄS OCKSÅ TV4:s krav för att rädda ”Let’s dance”

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 14 april 2020 kl. 17.21