LaGaylia Frazier får lämna ”Let’s dance”

NÖJE 26 april 2019 22:48

Sju par har blivit sex.

I kväll var det LaGaylia Frazier och Tobias Bader som fick lämna ”Let’s dance”.

– Jag är jättestolt över det vi har gjort, säger hon.

Halvvägs in i årets ”Let’s dance” var det i kväll filmtema som stod på schemat och dansarna fick tolka allt från Bradley Cooper och Lady Gagas ”A star is born” till Ted Gärdestads ”Ted – för kärlekens skull”. Dessutom möttes deltagarna i en ”disco-battle”.

Efter att tv-tittarna fått säga sitt blev det den här gången LaGaylia Frazier, 58, och Tobias Bader, 33, som fick lämna.

De stod tillsammans med Thomas Ravelli, 59, och Jasmine Takács, 31, sist kvar på trappan. Men tittarfavoriten Ravelli klarade sig än en gång, trots lägst jurypoäng igen.

– Jag måste tacka alla som har röstat, säger LaGaylia i programmet.

”Jättestolt”

Efter sändningen verkade hon inte alltför nedslagen över att behöva lämna.

– Jag känner faktiskt att jag är jättestolt över det vi har gjort. Vi har gjort en bra dans i kväll, och de flesta andra dagar också, säger hon.

– Du har varit grym, instämmer Tobias Bader.

Paret har gång på gång fått beröm av juryn, något LaGaylia känner är det som i slutändan betyder mest.

– Det är bara publikröster, och jag menar... Vi kan inte kontrollera det. Det är som det är.

”Kan inte vara ledsen”

Jurymedlemmen Tony Irving har tidigare uttryckt att svenska folket borde fråntas sin rösträtt av anledningen att de bästa dansarna skickas hem, men LaGaylia håller inte med.

– När folk röstar kan det inte bli fel. Om de inte vill se oss igen är det kanske bäst att vi går, faktiskt, säger hon och tillägger:

– Jag känner att jag inte kan vara ledsen. Jag kan bara vara lycklig.



1 av 2 | Foto: Magnus Sandberg LaGaylia får en tröstkram av Kristin Kaspersen.

Det dansade paren i kväll

Linnea Claeson & Jacob Persson:

”Aladdin” i en Tango.

Lance Hedman Graaf & Linn Hegdal:

”Rocky” i en Pasodoble.

Robin Bengtsson & Sigrid Bernson:

“The greatest showman” i en Slowfox.

LaGaylia Frazier & Tobias Bader:

“Sex and the city” i en Pasodoble.

Magdalena Forsberg & Tobias Karlsson:

”Ted” i en Rumba.

Thomas Ravelli & Jasmine Takács:

“As good as it gets” i en Tango.

Kristin Kaspersen & Calle Sterner:

“A star is born” i en Slowfox.

Dessutom genomförde alla paren också ett disco-battle.



