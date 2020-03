Kenny Rogers är död – countryartisten blev 81 år

Publicerad: 21 mars 2020 kl. 07.38

Uppdaterad: 21 mars 2020 kl. 08.39

Artisten Kenny Rogers är död.

Den amerikanska countrylegenden dog av naturliga orsaker, omgiven av familj och sjukvårdspersonal.

På grund av nödläget med coronaviruset skjuts minnesceremonin upp, skriver en talesperson i ett uttalande.

Kenny Rogers är en av USA:s mest älskade och prisade countryartister, och hans karriär spänner över sex årtionden.

Countrylegenden dog i går kväll. I ett uttalande skriver hans talesperson att Kenny Rogers dog fridfullt i sitt hem omgiven av sin familj, och att han vårdades av sjukhuspersonal.

Firandet skjuts upp

Av hänsyn till coronapandemin kommer Kenny Rogers till att börja med hedras med en mindre ceremoni, skriver talespersonen.

”Familjen ser framemot att fira Kennys liv offentligt med hans vänner och fans vid en senare tidpunkt”.

Kenny Rogers dominerade de amerikanska listorna under 1970- och 80-talen med låtar som ”Lucille" och "Lady”. Hans signaturlåt är ”The Gambler”, och många känner igen ”Islands in the Stream” som Rogers framförde med Dolly Parton.

Lång avskedsturné

Rogers avslutade sin karriär med en två år lång avskedsturné som gick under namnet ”The Gambler’s Last Deal”, skriver Variety.

Den allra sista konserten, i Nashville 2017, gästades av Dolly Parton.

”Det blir en känslosam upplevelse för oss att stå på scen för sista gången tillsammans. Samtidigt som jag avslutar det här kapitlet i min karriär kommer det bli ett oförglömligt sätt att fira med mina talangfulla vänner. Kvällen skulle inte vara densamma utan Dolly Parton, sa Rogers inför konserten.

Kenny Rogers är invald i Countryns ”Hall of Fame”, och har vunnit tre Grammys. Han blev 81 år gammal.

Foto: AP Kenny Rogers är död, han blev 81 år gammal.

Foto: NICK UT / TT NYHETSBYR≈N/ NTB Scanpix Bild från 1984. Kenny Rogers tillsammans med Michael Jackson, Diana Ross och Barry Manilow.

