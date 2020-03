Klara Zimmergren från tv-serien ”Dejta”: ”Många skäms för att de är singlar”

Foto: AFTONBLADET / 85440 Klara Zimmergren.

Tv-serien ”Mia och Klara” skaffade henne för alltid en plats i den svenska humorhistorien.

Drygt tio år senare gör Klara Zimmergren, 53, succé som på ytan lyckligt gift medelålders kvinna i SVT-serien ”Dejta”.

Och i föreställningen ”Allt kommer bli bra” skojar hon om sitt eget drygt 50-åriga liv.

– Nu vill man höra kvinnornas berättelser. Man vill ha det kvinnliga ögat, säger hon.

Förra onsdagen hade Klara Zimmergren, 53, nypremiär på sin show ”Allt kommer bli bra” på Rival i Stockholm inför 700 personer i publiken. I sista stund stod det klart att regeringens då nya förbud mot att samla över 500 personer, inte trädde i kraft förrän hon hade gått av scenen.

Jag hade förhinder, så på torsdagen tog jag tåget till Eskilstuna för att se showen på Lokomotivet, en plats för en rad kulturevenemang i staden. Drygt 200 i publiken, mestadels kvinnor. Vi hade alla väldigt roligt åt föreställningen om hur det i Klaras fall är att vara kvinna strax efter 50-strecket.

”Inte varit självklart”

Rollfigurer från tv-serien ”Mia och Klara”, som it-nörden Rolle och den socialt missanpassade hundtränaren Görel, gör ett slags gästspel i showen. Som är tankeväckande humor, med en hel del svärta. Klara blottar sig träffsäkert om sin mångåriga längtan efter barn och hur man kan känna sig utanför som kvinna om man i en viss ålder inte har hunnit/kunnat skaffa en avkomma. Efter frukost dagen efter möts vi för en intervju på hotellet.

– Många har frågat om jag inte ville göra en föreställning. För mig har det inte varit självklart att ställa mig på scenen ensam. Men nu har jag kommit lite över 50, har skilt mig för några år sedan, nu kan jag blicka bakåt.

(Helt ensam på scenen är inte Klara, regissören Julia Njord finns också med i en liten biroll)

– Nu handlar det ju inte alls om skilsmässan, men det var ändå en milstolpe i livet, nu kan jag se tillbaka på varför saker blev som det blev. Det visar sig då att jag är lite av en betraktare och late bloomer. Andra stadgade sig fort, somliga provade att göra andra saker. Det kunde jag göra en föreställning om.

Foto: AFTONBLADET / 85440 Klara Zimmergren: ”Vet att jag blev lite kvaddad av mina föräldrars skilsmässa”

”Det är väl det enda yrke jag skulle kunna tänka mig”

Du har gått mycket i terapi?

– Jag har varit förtjust i att pilla med mig själv och mitt inre. Där pysslar man med sin barndom. Jag vet att jag blev lite kvaddad av mina föräldrars skilsmässa. Det såret är ganska bra för mig.

– En del säger att skapandet är terapi. Och det har gått i vågor, jag har inte alltid gått i terapi, då skulle jag väl inte haft några pengar kvar nu. Men det är ashäftigt att två människor kan sitta i ett rum och prata och så kan den ena personen känna sig läkt. Det är fantastiskt att samtalet har sådan kraft. Det är väl det enda yrke jag skulle kunna tänka mig att omskola mig till.

Nu är saker och ting som de är i dessa coronatider. När vi träffas, är Klara inställd på att genomföra den ganska omfattande vårturnéen. Hon tycker visserligen det är ”lite absurt” men ”ligger väldigt lite åt hållet att vara rädd personligen”. Fast sedan dess är det uppenbart att varken arrangörer eller publiken längre är så sugna på att samlas i större skaror. Calle Linné på turnéarrangören True Entertainment berättar att han håller på att boka om alla föreställningar till hösten i stället.

Man kan ha kul med Klara Zimmergren ändå, framför tv:n.

I SVT:s dramakomediserie ”Dejta” spelar hon Monica. Lyckligt gift med trygge Lasse (Stefan Gödicke). Åtminstone utåt sett. I nästa avsnitt händer det mycket när Monica och Lasse har middag för bland annat huvudpersonen Ella (Maria Sundbom Lörelius), som Monica är exsvägerska till. Ungefär en halv miljon följer serien på måndagskvällarna.

– Nu skriker de efter kvinnliga författare till dramaserier. Humorserie också, kanske. Man vill höra kvinnornas berättelser. Man vill ha det kvinnliga ögat. Mitt 50-åriga liv ser lite annorlunda ut. Jag har ett ganska litet barn, jag har kommit in sent i sådana världar. Då är det kul att få spela den här andra rollen i tv-serien. Kvinnan som haft en 30-årig relation och har barn som är utflugna. Ändå känner jag igen henne på något sätt. Sara Kadefors (manusförfattare) har gjort ett fantastiskt jobb.

Klara Zimmergren föddes i Norrköping. Efter föräldrarnas skilsmässa, flyttade hon, då elva år, och systern med mamma till Göteborg.

Foto: AFTONBLADET / 85440

Om relationen till Mia Skäringer

Hon gick medialinjen på Biskops-Arnö folkhögskola med siktet inställt på att jobba med radio. Så blev det också. Och i P 3-programmen ”Bossanova” och ”Roll on” mötte hon Mia Skäringer, numera även med efternamnet Lázár.

– Det har tuggats så mycket hur vi träffades, men… vi sågs i en radiostudio, hon var gäst, vi ville jobba vidare, så fick vi göra det. Det blev grunden till mycket, för oss båda två.

Resten är humorhistoria. SVT-serien ”Mia och Klara” visades i två omgångar. Hade miljonpublik och vann tv-priset Kristallen för båda säsongerna, 2008 och 2009. It-teknikern Rolle, frisören Gulletussan, bakåtsträvaren Viveka Andebratt och tatueraren Tabita är några av de klassiska rollfigurer de skapade och som de fortfarande använder sig av i sina respektive shower. Klara Zimmergren är, med all rätt, stolt över de båda omgångarna av ”Mia och Klara”.

– Jag tittade inte så mycket på det då, när vi var mitt inne i processen. Nu kan jag titta och känna ”shit, det är ju helt galet”. Det är väldigt roligt att se igen, jag tycker det är tidlös humor. Fan, vad vi fick till det!

Efter ”Mia och Klara” gjorde Mia Skäringer TV 4:s komediserie ”Solsidan” och Klara Zimmergren blev programledare för SVT:s ”Djursjukhuset”. Båda har skrivit böcker och gjort andra film- och tv-roller, Klara senast i ”En komikers uppväxt” och ”Jag kommer hem igen till jul”.

Foto: AFTONBLADET / 85440

”Det ska finnas en sorg i varje karaktär”

Hur är din och Mias relation i dag?

– Vi har lite grann kontakt. Jag tror bara vi är väldigt nöjda med våra olika plattformar. Man får frågor om mer ”Mia och Klara”. Vi gjorde två fantastiska säsonger, det tycker jag är good enough.

Hur ser du på den stora succéturné Mia har gjort, med över 300 000 sålda biljetter?

– Att hon har sålt ut så mycket och får en så stor publik, det betyder någonting för jättemånga kvinnor. Jag visste ju att en egen föreställning var en dröm för henne.

Och ni har båda två återanvänt rollfigurerna från ”Mia och Klara”?

– Jag tycker ju de står för det där som vi båda har gemensamt, att det ska finnas en sorg i varje karaktär. Något att ömma för, som den karaktären försöker att inte visa. Det blir så fint, att de är så ensamma och lite fel.

– Först tänkte jag att de hörde väl ändå till Mia och Klara-världen. Sedan fattade jag att det skulle bli en bra studs mot det lite allvarligare temat i föreställningen. Det är kul med en så trött man som Rolle. Det går alltid att pysa ut lite gubbiga åsikter om kvinnor genom honom.

Namn: Klara Zimmergren.

Ålder: 53.

Bor: Lägenhet i Göteborg.

Familj: 11-årig son.

Aktuell: Med SVT:s dramaserie ”Dejta” på måndagskvällar. Skulle ha turnerat med egna föreställningen ”Allt kommer bli bra”, men coronaviruset har inneburit att föreställningarna bokas om till i höst.

Klara Zimmergren om…

… Maria Sundbom Lörelius, som spelar huvudrollen i ”Dejta”:

– Både en underbar människa och en så otroligt duktig skådespelerska. Jag är så glad att man i serien berättar en sådan historia, om en mamma som trasslar med vardag och har så mycket att göra. Jag vet ju nu själv hur det är att leva som ensamstående mamma.

… sin kärlek till hundar:

– Det hade varit smart av mina föräldrar om de hade köpt en hund till mig när de skildes. Att ha någon att gosa med och gå ut med. Så fort jag flyttade ut ur boet, beställde jag en valp. Jag har haft två hundar, man träffar så mycket roliga människor genom dem. Nu har jag levt hundlös för länge, så nu ska vi skaffa hund igen. Hundar är bra mot grubbel, jag ser dem nästan som antidepressivt medel.

… att bli mamma rätt sent i livet:

– Jag har ju både gjort ett ”Sommar”-prat och skrivit en bok (”Längtan bor i mina steg”, 2014) om det. Så den typen av berättelse har blivit förknippad med mig. Det var viktigt att även få in det i föreställningen. Jag märker hur människor i publiken fattar och känner igen sig. Vår son kom till oss från Bulgarien för åtta år sedan. Vi har pratat mycket med honom om att det var tur att det inte blev plus på stickan, utan att det blev han, att det var meningen.

… nätdejting, som huvudpersonen i SVT:s ”Dejta” ägnar sig åt:

– Jag har ingen erfarenhet av nätdejting och just nu dejtar jag inte. Däremot gillar jag hela idén, jag är ju för att man inte ska skämmas för att man halkat ur det rådande livsupplägget, tvåsamhet. Så många som skäms för att de inte träffar någon. Nätdejting är ickeshaming av ensamma hungrande hjärtan.

