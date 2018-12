Mikael Persbrandt + FÖLJ

Stjärnornas kritik mot Persbrandt på nyår

Mia Skäringer: ”Ringde just in det gamla och ut det nya”

NÖJE 7 december 2018 13:22

Helena Bergström och Mia Skäringer går till attack mot Mikael Persbrandt.

På Instagram kritiserar de SVT:s val av stjärnan som diktläsare på nyårsafton.

”Är det en Kafka-värld vi lever i”, skriver Helena Bergström.

Flera kvinnliga skådespelare reagerade omedelbart efter att SVT gått ut med att Mikael Persbrandt får läsa Alfred Tennysons klassiska nyårsdikt vid tolvslaget på Skansen.

Mia Skäringer har tagit en skärmdump av Nöjesbladets artikel och lagt upp på Instagram med texten:

”Vi har ingen regering, ingen akademi och nu läser Mikael Persbrandt nyårsklockorna. Grattis Sverige! Ni ringde just in det gamla och ut det nya.”

Mia Skäringer ägnar en del av sin show ”Avig Maria – No more fucks to give” åt att läsa högt ur, och kritisera, Mikael Persbrandts självbiografi. Bland annat för det kapitel som Persbrandt strök precis före bokens publicering, men som fanns med i den version som spreds till recensenter. I det strukna kapitlet beskrev Persbrandt en sexövergrepps-scen som skulle ha regisserats av en känd regissör. I det nu borttagna avsnittet beskrevs händelsen som en flashback till något som har hänt ”eller kanske inte hänt”.

På Mia Skäringers inlägg har skådespelaren och regissören Helena Bergström, som också regisserat Skäringers show, kommenterat:

”Spot on! Vad är det frågan om? Är det en Kafka-värld vi lever i?”













Foto: stemat

”En av våra största skådespelare”

Nöjesbladet har varit i kontakt med Mikael Persbrandts agent Monique Vadsted som säger:

– Det kommer en liten film ikväll, det är allt jag kan säga.

När Nöjesbladet för fram de kvinnliga skådespelarkollegornas kritik fortsätter hon:

– Det måste du fråga SVT om varför de har valt honom. Det är SVT:s val och Mikael Persbrandt är en av våra största skådespelare.

Eva Beckman är SVT:s programbeställare för kultur och evenemang och ansvarig för att ha utsett Mikael Persbrandt till den som läser ”Nyårsklockan” vid tolvslaget. Hon ber att få svara på Nöjesbladets frågor via mejl:

Vad säger du som ansvarig om den här kritiken, att ni har ringt in det gamla och att det beskrivs som en Kafka-värld?

– Eftersom jag inte vet exakt vad dom, eller du, syftar på är det svårt att svara på den frågan.

SVT om kriktiken: ”Fria att ha vilka åsikter de vill”

Varför valde ni Mikael Persbrandt?

– Det här uppdraget handlar ju om att tolka en dikt, och uppdraget har gått till en rad skådespelare genom åren. Mikael Persbrandt är en av våra främsta skådespelare och det ska bli spännande att höra hur han tolkar den här dikten.

Hur har diskussionerna gått hos er kring valet av Persbrandt?

– Vi ställer oss samma fråga varje år, vem skulle man vilja höra tolka den här dikten på ett nytt sätt? Detta år föll vårt val på Mikael Persbrandt.

Vad vill du säga till de här framstående kvinnorna som starkt ifrågasätter ert val?

– De är förstås fria att ha vilka åsikter de vill om detta. Jag har full respekt för att alla val vi gör inte kan gillas av alla, säger Eva Beckman via mejl.

