Brittiske komikern död i cancer

Jeremy Hardy blev 57 år gammal

Den brittiske komikern Jeremy Hardy är död, rapporterar BBC.

Han blev 57 år gammal.

Den brittiske komikern Jeremy Hardy har dött i cancer, rapporterar BBC.

Hans död bekräftades under fredagsförmiddagen av hans pr-agent Amanda Emery.

Jeremy Hardy började som stand up-komiker under 80-talet och har under åren varit delaktig i flera stora humorproduktioner.

Bland annat har han gästspelat i kultklassikern ”Svarte orm” tillsammans med Rowan Atkinson.

1991 vann han pris för bästa liveakt på ITV Comedy Awards och 1998 tilldelades han det prestigefulla Perrier Comedy Award.

De senaste åren har han varit mest känd för att delta i olika brittiska radioshower som ”News quiz” och ”I’m sorry i haven’t a clue”.

Jeremy Hardy blev 57 år.

