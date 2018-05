Susie Päivärinta om vännens sjukdom: ”Hemsk”

Susie Päivärinta inledde sin musikkarriär tillsammans med systern Lili Päivärinta i popduon Lili & Susie. Under flera år toppade systrarna de svenska listorna med hits som ”Oh Mama”, ”Bara du och jag”, ”What’s the colour of love” och ”Okey okey”.

Lili & Susie har varit kända för att kämpa för djurens rätt och vara aktiva i kampen mot plågsamma djurförsök. De har också blivit utnämnda till djurombudsmän.

Systrarna gjorde comeback i Melodifestivalen 2009 med låten ”Show me heaven”. Susie har även släppt soloplatta och haft stora framgångar som låtskrivare och producent.