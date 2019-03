Tv-profilen ”Mama June” greps av polis – för innehav av crack-kokain

Polisen hittade även en spruta och en pipa

avAlex Hartelius

NÖJE 16 mars 2019 15:26

Realityprofilen ”Mama June” har gripits för innehav av crack-kokain.

Bland hennes ägodelar hittade polisen även en spruta och en pipa.

Enligt TMZ ska hon ha agerat maniskt vid tillfället.

June Shannon, mest känd som ”Mama June” i den amerikanska realityserien ”Here Comes Honey Boo Boo”, greps under onsdagen av polis för innehav av crack-kokain.

Enligt TMZ ska både hon och pojkvännen Geno Doak gripits vid en bensinstation i Alabama. På plats ska polisen ha hittat ett vitt pulver i hennes bil som ”Mama June” erkänt var crack-kokian. De ska även ha hittat en spruta och en pipa bland hennes ägodelar. Hon ska vid tillfället av gripandet beskrivits som manisk.

Sajten uppger även att pojkvännen Geno Doak ska ha avrått polisen från att sticka ner sina händer i hans fickor.

”Jag vill inte att ni ska bli stuckna”, ska han ha sagt.



1 av 2 | Foto: AP ”Mama June” Shannon.

Turbulenta år

June Shannon började sin realitykarriär med serien ”Toddlers and tiaras”, men har mest blivit känd för realityserien ”Here Comes Honey Boo Boo”. I serien får man följa den unga skönhetsdrottningen Alana ”Honey Boo Boo” Thompson, dotter till ”Mama June”.

Men de senaste åren har varit turbulenta för ”Mama June”. Bland annat stoppades serien 2014 efter att ”Mama June” synts på bilder med en man som tidigare dömts för att ha förgripit sig på hennes äldsta dotter.

2017 anklagade hon exmaken Mike ”Sugar Bear” Thompson för misshandel, vilket han hela tiden har nekat till. De hade då gått skilda vägar efter en otrohetsskandal under dokusåpan ”Marriage Boot Camp”.

Rasade i vikt

För två år sedan fick hon ett eget tv-program ”Mama June: From Not to Hot”. I programmet gick hon ner cirka 130 kilo med hjälp av stenhård träning och en magsäcksoperation.

Den kraftiga viktnedgången resulterade i en kollaps där hon fick föras akut till sjukhuset.

Hon tvingades även senare göra en ny operation för att ta bort fyra kilo hud efter viktraset.

LÄS OCKSÅ Kontroverserna bakom kanalen TLC

LÄS OCKSÅ ”Mama June” vaknade upp blind

LÄS OCKSÅ Honey Boo Boo i sorg – efter pappans svek

LÄS OCKSÅ Mama June har träffat kärleken

16 mars 2019 15:26