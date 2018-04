Rob Ford + FÖLJ

Skandalpolitikern Rob Fords liv blir film



Damian Lewis ska spela den skandalomsusade kanadensiske politikern Rob Ford i en ny film, skriver Hollywood Reporter.

Övriga karaktärer i filmen uppges vara fiktiva.

Rob Ford valdes till Torontos 64:e borgmästare 2010. Han var borgmästare i fyra år, en mandatperiod som kantades av alkohol- och drogrelaterade skandaler.

Rob Ford blev känd över hela världen efter en presskonferens 2013. Då erkände han att han hade rökt crack under en ”brakfylla”.

Dog i cancer

Rob Ford dog i cancer 2016, 46 år gammal.

Filmen, med titeln ”Run this town”, spelas just nu in i Toronto.

Kit Magazine, skriver att Damian Lewis ska använda en specialgjord protes för att efterlikna Fords kroppshydda.

