Rocksångaren död – blev 28 år

Foto: Amy Harris / AP TT / NTB SCANPIX Kyle Pavone, sångare i amerikanska bandet We came as Romans, har dött.

Det bekräftar bandet i ett uttalande på Twitter.

”Alla är förkrossade över hans bortgång”, skriver medlemmarna.

Rocksångaren Kyle Pavone är död.

Han sjöng i det amerikanska bandet We Came as Romans. Dödsorsaken är ännu okänd. Källor uppger för TMZ att sångaren fördes akut till ett sjukhus i Michigan den 19 augusti. Han dödförklarades i morse, lokal tid.

Bandmedlemmarna bekräftar själva Pavones bortgång i ett gemensamt uttalande på rockbandets officiella Twitterkonto.

”I dag förlorade musikvärlden ännu en stor talang genom Kyle Pavones, från We Came as Romans, bortgång. Kyles tragiska bortgång kom alldeles för tidigt för honom och hans bandmedlemmar. Vi är alla förkrossade över hans bortgång. Vi kommer sakna hans leende, hans ärlighet, hans omtanke för andra och hans imponerande musikaliska talang." skriver gruppen och fortsätter:

”Familjen och bandet vill tacka alla fans och musikgemenskapen för all kärlek och allt stöd under den svåra tiden.”

We Came as Romans bildades i Troy, Michigan i USA, 2005. Kyle Pavone var en del av bandet sedan 2008. Förutom att vara sångare i bandet, medverkade han även på keyboard, piano och programmering.

Flera fans uttrycker sin sorg över Kyle Pavones död på hans Instagram.

”Vila i frid Kyle. Vi älskar dig alltid”, skriver en på ett Pavones senaste inlägg, sju dagar gammalt.

”Jag har sett upp till dig som person och artist i åtta år och jag kommer fortsätta göra det”, skriver en annan.

”Du var en fantastisk talang”, skriver en tredje.

Kyle Pavone blev 28 år.

