Barnstjärnan om relationen med Michael Jackson

”Han ville försäkra sig om att jag inte var ensam”

19 januari 2019

Macaulay Culkin var bara tio år när han slog igenom i rollen som Kevin i ”Ensam hemma”.

I podcasten ”Inside of you” berättar han om kändisskapets baksida och hur han fann trygghet i den då 22 år äldre poplegenden Michael Jackson.

– Han var den typen av människa som hade varit med om samma sak och han ville försäkra sig om att jag inte var ensam, säger han.

Redan som 10-åring slog Macaulay Culkin, 38, igenom i rollen som Kevin i ”Ensam hemma”. Kändisskapet som följde gjorde att barnstjärnan även kände sig ensam i verkligheten.

I podcasten ”Inside of you” berättar han för programledaren Michael Rosenbaum, 46, om hur poplegenden Michael Jackson tog honom under sina vingar och hjälpte honom i en svår tid.

Relationen kritiserades

Michael Jackson klev också in i kändisvärlden som barn. Redan som femåring hade han gjort sig ett namn i syskongruppen Jackson 5.

– Han var den typen av människa som hade varit med om samma sak och han ville försäkra sig om att jag inte var ensam.

När vänskapen inleddes var Michael Jackson 22 år äldre än Culkin och i samband med att Michael Jackson 2005 stod åtalad för att antastat en 13-årig pojke började folk intressera sig alltmer för deras relation.

– För mig var det så normalt och vardagligt. Jag vet att det var en stor sak för alla andra, men det var en vanlig vänskap, säger han och beskriver popikonen som rolig och snäll.

Popikonen friades från alla anklagelser.

Michael Jackson dog 2009. Han blev 50 år gammal.

