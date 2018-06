Malin Berghagen + FÖLJ

Malin Berghagen nöp Niclas Wahlgren i rumpan – träffade kärleken

NÖJE 24 juni 2018 21:34

Malin Berghagen nöp tag i Niclas Wahlgrens bakdel – och träffade sin nya kärlek, Martin Charlton.

I premiäravsnittet av podcasten ”Berghagen och Tess” berättar Malin om det oväntade mötet:

– Det ögonblicket är för evigt etsat i mig. Hans face, hans leende när han garvar. Det var kört!

Nära vännerna Malin Berghagen, 52, och Tess Merkel Solomons, 48, gör podcasten ”Berghagen och Tess” tillsammans. I premiäravsnittet, som släpps under söndagen, avhandlar de kärlek och känslor.

Malin Berghagen förlorade nyligen sin mamma, Barbro ”Lill-Babs” Svensson, som i april somnade in efter en kort tids sjukdom. Mitt i sorgearbetet träffade hon engelsmannen Martin Charlton, 47, grundare och ägare till upplevelseföretaget Live it. Kärlekskänslorna spirade snabbt.

– Jag var inte alls beredd på det här. Tre veckor efter att mamma gått bort hamnade vi på en middag tillsammans med vår gemensamma vän Niclas Wahlgren. Jag var inte alls på en plats för att gå in i en ny relation igen. Jag var otroligt ledsen och killarna gjorde sitt yttersta för att lyssna och stötta. Dagar gick till veckor och Martin vek inte av från min sida. Kollade av att jag var okej varje dag. Han hade förlorat sin pappa några år innan och det blev samtal om det oväntade och när livet händer, har Malin tidigare sagt i en intervju till Hänt.

Nöp Wahlgren i rumpan – träffade Charlton

Och det var just Niclas Wahlgren som bidrog till att deras vägar korsades. I podcasten ”Berghagen och Tess” berättar hon nu om sitt och Martin Charltons första möte.

– Jag skulle möta Niclas Wahlgren på en stor matmarknad. Jag ser honom komma in, så jag springer bakom honom och bara nyper tag honom i rumpan, och hans andra kompis som jag också känner, och då står en tredje kille där och vänder sig om och tittar på mig och garvar. Och då säger jag: ”Förlåt, jag kanske skulle ha nypt dig i rumpan också, men jag känner inte dig. Jag kan kanske göra det nästa gång”, säger hon i podcasten.

Och det var han – mannen med stort M. Resten är, som det brukar heta, historia.

”Jag ville bara krypa in i ett par starka armar”

– Räddningen är väldigt mycket att jag inte tänkte så himla mycket, utan jag bara kände. Jag har gråtit, gått in i djupet och också bara omfamnat kärleken. Kanske just därför, för att jag förlorat en av de absolut viktigaste personerna i mitt liv. En pelare har bara ryckts bort som jag har stått på, jag står och vinglar på ett ben för jag inte har en fot på vardera pelare, utan jag står verkligen och balanserar, och så bara skickar universum in någon slags stödpelare. Det kändes som att vinna eller försvinna, på något sätt. Jag var redan på botten av alla känslorna, så det var bara att låta sig kasta in i det. Jag orkade inte tänka: ”Var försiktig. Det kan göra ont.” Jag ville bara krypa in i ett par starka armar, and they are strong, och bara hålla om och få känna total, fullkomlig kärlek.

Hon säger också:

– Det är fortfarande kaos, jag har haft två dagar med mina systrar där jag packat ihop min mammas hem. Jag har gråtit och känt hennes dofter. Samtidigt som jag bara längtar ihjäl mig efter min man och är så tacksam att han finns där och fångar upp mig, säger Malin Berghagen.

“Berghagen och Tess” premiäravsnitt finns att lyssna på här.

