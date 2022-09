Woody Allen dementerar sin pensionering

Av: TT

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Woody Allen tar tillbaka uppgifterna om att han drar sig tillbaka som filmskapare. Arkivbild.

Woody Allen tar tillbaka uppgifterna om att den 50:e filmen som han just håller på att spela in också blir den sista. ”Woody Allen sade aldrig att han skulle gå i pension, och han sade inte heller att han skriver på en ny roman”, lyder ett uttalande på måndagen från den 86-årige regissören, som citeras av The Guardian.

Det var i helgen som en intervju med Allen i den spanska tidningen La Vanguardia fick stor spridning, där regissören sade att ”min plan är i princip att inte göra fler filmer utan fokusera på skrivande”.

Nu förtydligar en talesperson för Allen vad han egentligen menade:

”Han sade att han funderade på att inte göra fler filmer, eftersom det inte är så roligt för honom att göra filmer som går direkt eller mycket snabbt till strömningsplattformar. Han är en stor älskare av bioupplevelsen.”

Uttalandet avslutas med en försäkran om att Allen ”för närvarande inte har några avsikter att gå i pension och är väldigt upprymd över att vara i Paris och spela in sin nya film, som kommer att bli den 50:e.”