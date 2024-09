Kanye West i nytt antisemitiskt blåsväder och teorierna om nya fruns nakenchocker

5 saker som har hänt kring Kanye West den senaste tiden

Uppdaterad 2024-02-29 | Publicerad 2023-12-14

Kanye West är ute och skapar rubriker igen inför sitt kommande album-släpp.

Här är fem saker som har hänt på senaste tiden kring hiphopstjärnan – inklusive teorierna om hans fru Bianca Censoris uppseendeväckande kläder.

1. Bar huvudbonad i KKK-stil

Kanye ”Ye” West, 46, har ett nytt albumsläpp, ”Vultures”, på gång med Ty Dolla Sign och han överraskade fans i Miami tidigt på tisdagsmorgonen med en albumlyssningsfest. Då dök han upp i vad som verkar vara en svart huvudbonad i stil med de vita huvudbonaderna som brukar bäras av den rasistiska organisationen Ku Klux Klan, för att framföra albumets titelspår med sin tioåriga dotter North West vid sin sida. Billboard är en av alla sajter som skriver om fansens förvirring och frustration över klädvalet.

Det är dessutom inte första gången som Kanye West bär den här typen av huvudbonad och involverar KKK i sin musik, skriver Forbes.

2013 gjorde han det i musikvideon till låten ”Black skinhead”, där titeln är stavad ”BLKKK SKKKN HEAD” på hans Youtubekanal.

expand-left helskärm Kanye West i en KKK-liknande huvudbonad.

2. Kanye Wests fru Bianca Censoris uppseendeväckande kläder – och gosedjur

Kanye Wests fru Bianca Censori, som tros vara 28 år gammal, har sedan hon blev tillsammans med Kanye West genomgått en dramatisk stilförändring.

Kort sammanfattat: Hon går runt på publika platser nästan helt naken eller med väldigt lite kläder på sig, och gärna genomskinligt. Dessutom bär hon ofta på ett stort gosedjur.

Det blev en stor snackis under parets flera månader långa Italien-resa under hösten när lokalbor tog illa vid sig av hennes klädesval, och dessutom blev de varnade av Florens turistbyrå om att de måste visa respekt när de befinner sig i staden.

Men Bianca Censori fortsätter att klä sig uppseendeväckande och skapa rubriker med sina outfits och gosedjur.

Så här såg hon ut på en konstmässa häromdagen:

expand-left helskärm Bianca Censori på konstmässa. Kanye West bakom henne.

Och här är hennes senaste val av kläder i offentligheten:

expand-left helskärm Bianca Censori.

Nu sprider sig många teorier om varför hon alltid går runt med ett gosedjur, något som även Mirror skriver om.

Det är känt sedan tidigare att Kanye West hade starka åsikter om hur hans exfru Kim Kardashian klädde sig under deras relation, och en av teorierna nu enligt Mirror är att han gör samma sak med Bianca Censori och kontrollerar och bestämmer helt vad hon ska ha på sig. Andra tror att Bianca Censori bär på gosedjuren som något typ av straff som Kanye West delar ut. En annan teori är att gosedjuren är som hennes snuttefilt och är något som kan hjälpa mot ångest.

Allting är än så länge bara teorier – Bianca Censori har själv inte uttalat sig om sina kläder och gosedjuren.

3. Backstreet Boys-låten

Kanye West har i flera dagar hintat om att en av hans kommande låtar kommer att ha en Backstreet Boys-sampling, närmare bestämt från pojkbandets superhit ”Everybody (Backstreet’s Back)” som är skriven av svenskarna Max Martin och den bortgångne Denniz Pop.

TMZ skriver nu om att Kanye West inte har fått tillstånd att använda låten, enligt källor till sajten.

Samtidigt skriver Variety om flera olika sätt som Kanye West kan komma undan med det ändå. Huruvida han sedan släpper låten officiellt på albumet eller inte återstår att se.

expand-left helskärm Backstreet Boys.

4. Låtraden om antisemitism

Kanye West hamnade i rejält blåsväder förra året och fick många av sina samarbeten avbrutna efter antisemitiska uttalanden. Bland annat sa han i en intervju att han gillade Hitler och stängdes av från både Instagram och Twitter efter att ha publicerat antisemitiska inlägg.

Det kommande albumet är hans första efter antisemitism-kritiken och i låten ”Vultures” svarar han på det hela med orden:

”How can I be antisemitic? I just fucked a jewish bitch”.

Alltså ”Hur kan jag vara antisemit? Jag knullade precis en judisk bitch.”

Om det här har lett till en ny kritikstorm mot honom? Jajamän.

expand-left helskärm Kanye West.

5. North West visade sin musiktalang igen

Utöver Kanye Wests KKK-huvudbonad på albumlyssningsfesten var det något annat som också väckte mycket uppmärksamhet, nämligen att North West har en rap-vers med på pappas album.

Kim Kardashian och Kanye Wests 10-åriga dotter överraskade åskådarna genom att rappa under festen, och introducera sig som ”Miss Miss Westie”.

Entertainment Tonight har sammanställt vad kändisdottern sjöng:

”I love it here, we gonna take over the year for another year, it's your bestie, Miss Miss Westie, don't try to test me, it's gonna get messy, it's gonna get messy, just bless me”.

Det är inte första gången North West visar upp sitt musikintresse. Som sexåring stal hon rampljuset när hon rappade under Kanyes modevisning under modeveckan i Paris.