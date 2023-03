Premiär för ”Let’s Dance” 2023

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Dags för ”Let’s Dance” 2023. Premiären bjuder på kändisar i olika typer av danser.

Aftonbladets Stina Dahlgren chattar hela kvällen.

Skriv inlägg Det känns som om damerna kommer prestera bäst i den här säsongen. Gröt-Gunnar i Kalmar Vilka tänker du på då? Stina Dahlgren

Om vi bara slapp Reklamen 🙄 G Westerberg

Vad trevligt med en chatt! Känns som sällskap ju. Bra TV4, kram på er! Hasse

A Tror inte det. Mello har bredare målgrupp än Let's Dance och jag tror inte hon går hem i Let's Dance då hennes målgrupp förmodligen inte kollar. Tror snarare hon åker ur relativt tidigt såvida hon inte svabbar golvet med alla nästa vecka. Jack Rent generellt har det varit svårt för influencers i Let's dance. Sportstjärnor däremot brukar det gå jävla bra för Stina Dahlgren

Anders Bagge hade varit roligt att se tävla här också! Gröt-Gunnar i Kalmar Han har redan varit med och tävlat en gång Stina Dahlgren Visa fler inlägg

1. Tone & Hugo

Dans: Quick step

Låt: Can’t tame her

Artist: Zara Larsson

2. Johanna & Tobias W

Dans: Samba

Låt: Varje gång jag ser dig

Artist: Lisa Nilsson

3. Hampus & Ines

Dans: Quick step

Låt: As it was

Artist: Harry Styles

4. Renaida & Tobias B

Dans: Samba

Låt: Fantasy

Artist: Earth Wind & Fire

5. Johan & Hedvig

Dans: Cha Cha

Låt: Beggin

Artist: Måneskin

6. Kodjo & Jasmine

Dans: Quick step

Låt: On top of the world

Artist: Imagine Dragons

7. Rickard & Tove

Dans: Tango

Låt: Calleth you, cometh and I

Artist: The Ark

8. Nilla & Cecilia

Dans: Cha Cha

Låt: Firball

Artist: Pitbull

9. Andreas & Ida

Dans: Samba

Låt: I feel it coming

Artist: The Weeknd

10. Charlotte & Tobias

Dans: Tango

Låt: I wanna dance with somebody

Artist: Whitney Houston