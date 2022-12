Mycket svag start av mesta kändisparet

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Så har den här säsongens starkast lysande kändispar gått sin första match i SVT:s ”På spåret”.

Det gick inget vidare för Camilla Läckberg och Hasse Aro.

Överlägset sämst av alla lag hittills.

Frågeleken med Kristian Luuk och Fredrik Lindström är i stort sett det enda tv-programmet som behåller greppet om tittarna när tittningen på traditionell tv sjunker.

Inget annat program når numera upp till siffror kring två miljoner. Det kan väl möjligen vara Melodifestivalen när den börjar i februari nästa år.

Och då klagas det ändå med jämna mellanrum från de trogna tittarna att ”På spåret” tycks ha svårare att rekrytera kända namn som tävlande jämfört med Kanal5:s ”Alla mot alla med Filip och Fredrik”, som just har avslutat sin senaste säsong.

helskärm Fredrik Lindström och Kristian Luuk.

”För mycket journalister vi aldrig hört talas om”, är ett vanligt klagomål.

Det lär dock ingen säga om Hasse Aro och Camilla Läckberg.

I stort sett alla vet vilka de är.

Kristian Luuk döpte laget till Krimburen, där de satt i 1:a klass. Aro avslöjar ju brottslingar i ”Efterlyst”, Läckberg skriver om dem i sina deckare.

Kändisskap garanterar dock inte framgång i den här frågeleken.

Fast Hasse Aro hade en ganska kul förklaring till varför han inte alltid hittar de rätta svaren. Han har samlat på sig mycket fakta – men sökmotorn är värdelös.

Resmålen Toulouse i Frankrike, Sigtuna och Philadelphia i USA var inget av lagen särskilt bra på.

Inte så höga poäng på delfrågorna heller.

Matchen var avgjord drygt halvvägs. Laget i dressinen drog iväg poängmässigt när de i Närmast vinner placerade Woodstock, känd för den klassiska rockfestivalen, betydligt närmare rätt plats på USA-kartan än motståndarna.

Så bra var lagen

helskärm Camilla Läckberg och Hasse Aro.



Hasse Aro/Camilla Läckberg. Han är vid sidan av Leif GW Persson den mest kända tv-profilen inom kriminaljournalistiken. Har sedan 1991 lett TV3:s ”Efterlyst” varje år, utom några år när han var på TV4. Har även producerat stora program som ”Expedition: Robinson” och vunnit tv-priset Kristallen flera gånger. Hon är en av Sveriges mest framgångsrika författare, främst av ett stort antal deckare. De är även populära utomlands.

Svaga på allt; resmål, delfrågor, musikfrågor.

helskärm Christopher Garplind och Emma Peters.





Christopher Garplind/Emma Peters. Han fick sitt genombrott i radion i program som ”Tankesmedjan i P3” och ”Morgonpasset i P3”, där han retade upp Jimmie Åkesson rejält. Numera är han mest känd som programledare för kulturprogrammet ”Cyklopernas land” i SVT. Hon är utbildad skådespelare, som varit med i tv-serier som ”Finaste familjen” och ”Bonusfamiljen”, och är också medlem i humorgruppen Grotesco.

Var lite bättre på resmålen. Svaga på musikfrågor. Christopher Garplind är ett fynd i programmet. Hyfsat kunnig, rolig på ett lite oväntat och personligt sätt. Hasse Aro såg rätt besvärad ut när Garplind berättade om ett möte med tv-profilen. Laget vann med 30-20.

Så bra var musiken:



MOR. Bildades i fjol av Thomas Rusiak, Fredrik Okazaki och Mapei. Hon har sedan dess lämnat gruppen och ersatts av Caroline Cederlöf.

David Guetta-hiten ”When love takes over” blev mest bara en skrikig refräng. Pink-låten ”Don't let me get me” var också betydligt sämre än originalet, med Stella Explorer vid sångmikrofonen. Betyget är svagt.

För övrigt hade det varit på sin plats med en presentation av MOR, med tanke på hur få som känner till dem.