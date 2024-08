Textraderna som kan diskvalificera Israels Eurovision-bidrag

Uppges referera till döda soldater

Publicerad 2024-02-22

Israels bidrag i Eurovision är under utredning.

Anledningen är att låten ”October rain” kanske innehåller politiska uttalanden.

Här är raderna som kan få landet att stoppas från tävlingen.

Det är den israeliska artisten Eden Golan, 20, som landet vill skicka till Eurovision Song Contest i Malmö i maj.

Men låten ”October rain” väntar fortfarande på godkännande från den europeiska radio- och tv-unionen EBU. Enligt det israeliska public service-bolaget KAN utreds låten för att innehålla politiska uttalanden, vilket bryter mot tävlingens regler.

Bland annat uppges bidragets titel syfta på terrorstämplade Hamas attack mot Israel den 7 oktober i fjol, som startade det pågående kriget i Gaza.

Eden Golan ska representera Israel i Eurovision.

Raderna om blommor i låten

Enligt Israelhayom är det främst ett stycke på engelska som EBU nu tittar närmare på:

”Evening. Everything is black and white. Who is the fool. Who told you boys don't cry. Hours and hours and flowers. Life is not a game for the cowards... While time goes by. Every day. I'm losing my mind. Holding on”, sjunger Eden Golan enligt tidningen.

I Israel är det ett krav att bidraget ska ha delar som framförs på hebreiska, och även i dessa ska det finnas rader med ordet ”blommor” – något tidningen menar är en ”uppenbar referens” till landets dödade soldater och något som ”alla israeler vet”.

Det ska även finnas rader i låten som beskriver de civilas tillstånd under attacken.

”There's no air left to breathe. No place, no me from day to day. They were all good children each one of them”, uppges hon sjunga.

Gali Avni, kommunikationschef på israeliska public service-bolaget KAN, säger till P3 Nyheter i Sveriges Radio att låttexten handlar om sorgen efter attacken.

– Låttexten inkluderar inte attackerna den 7 oktober, utan det refereras bara till dem och låten innehåller heller inte några specifika politiska budskap, säger hon till kanalen.

Eurovison 2024 anordnas i Malmö.

Kommer inte att ersätta låten

Under onsdagen bekräftade KAN att låten inte kommer att ändras och att det inte finns någon avsikt att ersätta den, vilket betyder att Israel inte kommer att kunna delta i tävlingen ifall låten inte godkänns.

Både i Sverige och utomlands har röster höjts för att porta Israel från Eurovision Song Contest med anledning av kriget i Gaza och de många civila dödsoffren.

Kraven har avfärdats av EBU, som säger sig vilja värna om tävlingens status som ”ett opolitiskt evenemang som förenar publik över hela världen genom musik”.