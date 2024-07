Eva Mendes försvarar Ryan Gosling – efter ”Barbie”-kritiken

Skådespelaren: ”Så mycket hat”

Uppdaterad 2024-02-29 | Publicerad 2024-01-25

Eva Mendes slår tillbaka efter sågningarna av Ryan Gosling.

Hollywoodstjärnan hyllar sin make på Instagram.

”Så otroligt stolt över att vara den här Kens Barbie”, skriver hon.

Det stormar kring ”Barbie”-filmen.

Oscarsjuryn har fått hård kritik efter att Ryan Gosling, 43, nominerats för bästa manliga biroll för rollen som Ken medan huvudrollsinnehavaren Margot Robbie, 33, och regissören Greta Gerwig, 40, inte nominerades alls.

expand-left helskärm Ryan Gosling som Ken i ”Barbie”.

Nu försvarar skådespelaren Eva Mendes, 49, sin make, rapporterar E Online.

”Så stolt över min man. Så mycket hat när han tog sig an den här rollen. Så många människor som försökte skamma honom för att han gjorde det. Trots alla #Notmyken-löjligheter och alla artiklar som skrevs om honom skapade han den här helt originella, roliga, hjärtskärande, nu ikoniska rollfiguren och tog den hela vägen till Oscars. Så otroligt stolt över att vara den här Kens Barbie”, skriver hon på Instagram och visar upp en bild på en krönika i Rolling stone där krönikören kallar Goslings insats i filmen för ”pinsam”.

expand-left helskärm Eva Mendes och Ryan Gosling.

Gosling: ”Besviken”

Ryan Gosling har själv kritiserat Oscarsjuryn för att de inte nominerat Robbie och Gerwig.

”Det finns ingen Ken utan Barbie och det finns ingen ’Barbie’-film utan Greta Gerwig eller Margot Robbie, de två personerna som är mest ansvariga för den världshyllade filmen som skrivit historia. Att säga att jag är besviken över att de inte är nominerade i sina respektive kategorier skulle vara en underdrift”, sa han nyligen till People.

När Oscarsnomineringarna presenterades i tisdags fick ”Barbie” totalt åtta nomineringar.

Eva Mendes och Ryan Gosling har varit ett par sedan 2011, när de träffades under inspelningarna av filmen ”The place beyond the pines”. De har döttrarna Esmeralda, 7, och Amada, 5, ihop.