Tina Turners egna ord om sin död i sista intervjun – så ville hon bli ihågkommen

Musikikonen blev 83 år gammal

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Tina Turner berättade själv för bara några veckor sedan hur hon ville bli ihågkommen efter sin död.

I vad som tros vara rockikonens sista intervju svarar hon:

– Som drottningen av rock ’n’ roll.

Den amerikanska superstjärnan Tina Turner dog i sitt hem i schweiziska Küsnacht efter en lång tids sjukdom, 83 år gammal.

För bara några veckor sedan, den 8 april, publicerade The Guardian vad som tros vara den sista intervjun hon gjorde.

helskärm Tina Turner 2019.

I intervjun fick hon bland annat beskriva sig själv med tre ord, och svarade ”ärlig, rivig och rolig”.

Hon berättade också att det inte fanns någonting med att åldras som skrämde henne, att Mick Jagger alltid har varit hennes kändiscrush och att hon älskar McDonald’s.

The Guardians reporter frågade:

– Hur skulle du vilja bli ihågkommen?

Tina Turner svarade då:

– Som drottningen av rock ’n’ roll. Som en kvinna som visade andra kvinnor att det är okej att sträva efter framgång på sina egna villkor.

helskärm Erwin Bach och Tina Turner 2018.

Ville tillbringa sista tiden utanför rampljuset

Tina Turner har tidigare berättat att hon ville tillbringa sista tiden av livet utanför rampljuset. För två år sedan tog sångerskan farväl av fansen med en dokumentär. Hon hade då haft stora hälsoproblem, och tidigare drabbats av stroke, cancer och njursvikt som ledde till en transplantation år 2017.

helskärm Tina Turner 1971.

En av världens största musikikoner

Tina Turner har vunnit åtta Grammys och varit nominerad 25 gånger. Hon har sålt fler än 100 miljoner album i karriären, och haft hitlåtar som ”The best”, ”We don’t need another hero”, ”Private dancer” och ”What’s love got to do with it”, för att nämna några. Hon ska också ha sålt fler konsertbiljetter än någon annan soloartist.