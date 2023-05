Hugh Grants anklagelser mot The Sun tas till rätten

Anklagar journalister för avlyssning och olaga intrång

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Journalister från brittiska The Sun har avlyssnat och gjort olaga intrång hos Hugh Grant.

Det menar skådespelaren själv, som har anklagat sajten för att ha använt metoder som strider mot lagen för att få information om hans privatliv. Nu är det klart att ärendet kan gå till rätten.

”Om det är sant skulle dessa anklagelser fastställa mycket allvarliga fel”, säger Timothy Fancourt, vid en domstol i London.

Skådespelaren Hugh Grant, 62, har anklagat journalister från brittiska The Sun för att ha samlat in information om honom på olagliga sätt.

Han menar att de bland har brutit sig in i hans lägenhet, placerat spårningsutrustning i hans bil och hackat och avlyssnat hans telefon för att få fram information om hans privatliv.

Anklagelserna är över ett årtionde gamla, och nu är det klart att fallet kan tas till rättegång, skriver AP.

Grant: Nödvändigt att sanningen kommer fram

The Guardian skriver att Grant sa att han var ”nöjd” efter att beslutet kom i fredags.

– Det är vad jag alltid har velat. Det är nödvändigt att sanningen om The Suns tillvägagångssätt kommer fram, sa han.

Timothy Fancourt meddelade dock att tabloiden inte kommer att kunna ställas inför rätta för anklagelserna om att de hackat hans telefon. Anledningen är att tiden bedömdes ha gått ut för att det skulle kunna bli ett rättsligt ärende, rapporterar The Guardian.

News Group Newspapers nekar till anklagelserna

Under ett vittnesmål i april hävdade Hugh Grant att någon bröt sig in i hans lägenhet 2011, och att det en dag senare fanns en artikel från The Sun där insidan av lägenheten hade beskrivits i detalj.

Han hävdar också att tabloiden använt sig av privatspanare för att ta sig in på adresser kopplade till hans filmproduktionsbolag, och hans dåvarande flickvän, Liz Hurley.

The Sun publiceras av News Group Newspapers, och de säger att de är nöjda över att skådespelaren inte kommer kunna väcka något åtal kopplat till anklagelserna om att de hackat hans telefon.

De säger även i ett uttalande att de ”nekar bestämt” till resten av skådespelarens anklagelser om att de införskaffat sig information om honom på olagligt vis.