Podcastpris till Youtubestjärnor

helskärm I Just Want To Be Cool – nu även prisbelönta poddare. Pressbild.

Youtubeprofilerna är nu också stjärnor i podcastvärlden.

Humortrion I Just Want To Be Cool fick pris för årets genombrott på Guldöratgalan.

Guldöratgalan arrangeras av Radioakademin som prisar de allra bästa inom radio- och podcast-Sverige.

Trion Victor Beer, 30, Emil Beer, 27, och Joel Adolphsson, 30 som tillsammans har humorgruppen ”I Just Want To Be Cool” är mest känd för sina Youtubevideor, men sedan 2020 har den också en populär podcast, ”Vad?”.

På galan fick den priset för årets genombrott.

”Genom att ta sin stora följarskara in i ljudmediet har de fördjupat relationen till en ung generation lyssnare. Tack vare sin uthållighet och förmåga att se möjligheterna via sina olika kanaler har de lyckats skapa en flygande tillväxt som i år bara kan sammanfattas som succé”, skriver Radioakademin i sin motivering

Fler pristagare

En annan podcastpristagare på galan blev Spotify, som belönades med priset för årets underhållning för dramasatsningen ”De fria”, framför näsan på andra nominerade som ”Flashback forever” och ”Petraevangeliet” med Petra Mede.

”De fria” är Spotifys första dramaserie producerad direkt för poddformatet med Hedda Stiernstedt och Felix Sandman i huvudrollerna.

Bland radioprogrammen utsågs ”Radiojournalen” med programledaren Malte Nordlöf i P4 Jönköping till årets underhållning medan Sveriges Radios Lena Nordlund fick pris för årets intervju för samtalet med Iggy Pop i Sveriges Radios ”Vetenskapsradion”.

Den 75-årige rockikonen berättar i intervjun om sitt hårda liv på heroin, men också om att han numera är intresserad av makrobiotisk kost och älskar att simma.

Sveriges Radio dominerade på galan med hela tio priser, bland annat alla tre utmärkelserna som röstades fram av lyssnarna – ”Morgonpassets” David Druid blev årets programledare i radio och Cecilia Düringer fick motsvarande pris på podcastsidan för ”P3 Historia”. ”P3 dokumentär” blev årets podcast.