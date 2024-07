James Kottak är död

Var trummis i Scorpions och Kingdom Come

Publicerad 2024-01-09

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Scorpions tidigare trummis James Kottak är död, rapporterar TMZ.

Han blev 61 år.

expand-left helskärm James Kottak.

Den tidigare Scorpions-trummisen James Kottak är död.

Dottern Tobi bekräftar för TMZ att han dog under tisdagsmorgonen i Louisville, i Kentucky i USA. Dödsorsaken är ännu inte fastställd.

James Kottak spelade i det tyska rockbandet i 20 år. Han gick med i Scorpions 1996 och blev deras mest långvariga medlem fram till 2016. Han tvingades då sluta på grund av sina problem med alkohol, något han pratade öppet om.

Efter honom tog Mikkey Dee över som trummis i bandet.

expand-left helskärm Scorpions bestånde av Rudolf Schenker, Pawel Maciwoda, Matthias Jabs, Klaus Meine och James Kottak.

Spelade med Kingdom Come

Kottak var även originaltrummis för Kingdom Come, som fick stora framgångar under 80-talet. Bland annat spelade han med bandet på låten ”Get it on”, en av deras största hits. Han spelade med Kingdom Come mellan 1987 och 1989, och återförenades med dem 2018 igen. Han spelade även med band som Buster Brown, Montrose och Wild horses.

Mellan 1996 och 2010 var James Kottak gift med Tommy Lees syster, Athena Lee.

Han lämnar efter sig barnen Tobi Kottak, Miles Kottak och Matthew Kottak.

James Kottak blev 61 år.