Cannabiskungen Snoop Dogg: Jag slutar röka

Fans övertygade om att stjärnan skämtar

TT-AFP

Publicerad 2023-11-17

Han är en av USA:s mest kända förespråkare för cannabis – men nu verkar det som att Snoop Dogg lägger jointen på hyllan.

”Efter stort övervägande och många konversationer med min familj har jag beslutat mig för att sluta röka. Vänligen respektera mitt privatliv i denna stund”, skriver den 57-årige rapparen och tv-personligheten på sina sociala medier.

Det är dock inte känt om Snoop syftar på att han slutar med tobaksrökning generellt, eller om han verkligen ger upp sitt signum – cannabisen. I kommentarsfälten reagerar hans fans med skepsis, många är övertygade om att han skämtar medan andra uttrycker oro för hans hälsotillstånd.

Lägger Snoop Dogg jointen på hyllan? Arkivbild.

Snoop Dogg slog igenom på 1990-talet med debutalbumet ”Doggystyle”, som producerades av Dr Dre. Han har sedan dess sålt miljontals album och har haft hits som ”Gin & juice” och ”Drop it like it's hot”. På senare tid har han även gjort karriär i tv-branschen, bland annat som programledare för den amerikanska versionen av Eurovision Song Contest.

Vid sidan om musik- och tv-karriären har han även en rad företag inom den amerikanska cannabis-industrin och är känd för att ha anställt en professionell ”joint-rullare”.