Kim Kardashians jultradition – fyllde badkaret med ”choklad”

• Konceptets kommer från mor och dotter Carol Aebersold och Chanda Bell som 2005 gav ut barnboken "The Elf on the Shelf" med en tillhörande tomenisse-figur.

• Varje natt reser nissen till Nordpolen för att rapportera om barnens uppförande. Detta ska få barnen att visa sig från sin allra bästa sida för att hamna på listan över ”Snälla barn” för att få julklappar.

• Viss familjer flyttar nissen till olika platser hemma, medan andra anordnar små roliga hyss och bus som nissen ställt till med under natten.

Faktarutan är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här.