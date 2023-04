Super Mario spräcker tio miljarder

Hälften från Nordamerika

Av: TT

Publicerad: I dag 18.49 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

”Super Mario bros. filmen” blir första filmen i år att dra in över en miljard dollar.

Det är den mest inkomstbringande filmen någonsin som är baserad på ett videospel.

Ungefär hälften av inkomsterna kommer från Nordamerika.

Drog in 2,4 miljarder kronor efter första dagarna

Den animerade tv-spelsfilmatiseringen hade premiär den 5 april. Redan efter de första dagarna hade den fått in 204 miljoner dollar, motsvarande omkring 2,4 miljarder kronor i biljettintäkter i Nordamerika.

Av de 10 miljarder är fördelningen ungefär hälften från Nordamerika, hälften från den övriga världen.

Sedan pandemins utbrott har nu fem filmer passerat en miljard dollar enligt tidningen: ”Spider-Man: No way home”, ”Top Gun: Maverick”, ”Jurassic World: Dominion” och ”Avatar: The Way of Water.”