Ahmed Berhans oro inför sommarpratet: ”Hoppas att jag inte skrämmer iväg dem”

Sänds den 14 augusti

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Programledaren för SVT:s tittarsuccé ”IFS” är en av årets sommarpratare.

Den största utmaningen Ahmed Berhan står inför är den nya publiken han kommer nå ut till.

– Jag hoppas att jag inte skrämmer iväg dem för mycket med mina musikval, säger han.

Det krävdes en del betänketid för komikern och programledaren Ahmed Berhan, 38, att tacka ja till ”Sommar i P1”.

– Det ska bli spännande, läskigt och roligt! Men när jag fick frågan tänkte jag: “Är ni säkra?”. Det är ingenting som funnits i mitt huvud på det sättet, att jag ska göra det. Det är kul men jag blev lite ställd.

Ahmed har varit aktiv på stand up-scenen i över tio år, och utmaningen med att ta fram ett sommarprat var att hitta något som han inte redan pratat om.

helskärm Ahmed Berhan.

Orolig för musikvalen

– Det kommer definitivt vara en ganska stark Ahmed-touch på berättandet, vad jag än berättar. Även om det är något seriöst så kommer jag alltid försöka ha den lättsamma tonen, säger han.

Samtidigt som han ser fram emot att presentera sig för en ny publik, finns det något som oroar honom.

– Jag hoppas att jag inte skrämmer iväg dem för mycket med mina musikval. Det kanske kommer bli så att de lyssnar fem minuter och tänker att jag verkar trevlig men sedan kommer högtempomusiken...

helskärm Ahmed Berhan.

Ahmed Berhan sätter plus på...

Hälsan

– Jag fick en hjärtinfarkt för ett år sedan som jag håller på att återhämta mig från. Jag mår bra, allting är lugnt men jag har inte varit och träffat läkaren på typ två månader så därför är det tre.

Vad hände när du fick hjärtinfarkten?

– Jag fick faktiskt flera stycken i flera dagar, jag fick massor av små i en hel vecka och sedan till slut fick jag den riktiga som fick mig att åka in. Då var jag utanför min dotters förskola och skulle hämta henne, så höll den på hela vägen hem och fortsatte hemma. Men det var en upplevelse.

Hur lång tid tog det för dig att återhämta dig?

– Ganska snabbt för jag fick inga men på det sättet. Jag kom in vid rätt tid och de upptäckte det snabbt. Jag visste ju inte vad det var när jag kom in, jag hade bara haft svårt att andas i en vecka och fått ont i bröstkorgen när jag ansträngde mig. Men jag tänkte att det var coronarelaterat så jag hade gjort 100 coronatest den veckan, men allt var negativt och jag fattade inte varför. Så när jag åkte in hittade de det snabbt.

helskärm Ahmed Berhan.

Kärlekslivet

– Fem! Jag är gift, Maia min älskling. Hon är min ryggrad. Det går bra, det rullar på, nu har vi två små barn också så kärleken har utökats till två extra liv. Kärleken är dunder.

Hur träffades ni?

– Vi känner varandra från gymnasiet, men det var inte förrän i vuxen ålder som vi började träffas. Jag bodde i Malmö något år och då började vi hänga lite mer och sen helt plötsligt hade vi två barn. Det går snabbt.

helskärm Ahmed Berhan.

Karriären

– Jag ska ju göra sommarprat så, så dåligt kan det ju inte gå. Jag vill såklart att det ska gå bättre, jag jobbar ju för det och har massa grejer jag vill åstadkomma. Men jag lever på mitt drömyrke och kan försörja mig och min familj och göra massor av roliga grejer och det kommer bara mer och mer.

När tog karriären fart?

– Den var trögstartad. Den tog fart några gånger och stannade sedan av. Jag har levt på det här i tio-tolv år, men man märker ju nya nivåer hela tiden.

– Jag har alltid hållit på med underhållning och tänkt att folk vet vem jag är, men sedan när jag började med ”IFS” kom en helt ny publik som jag inte visste fanns, och de visste inte att jag fanns. Man märker ju nya nivåer hela tiden. Annars har jag varit verksam komiker sedan 2010. Men det är de senaste åren som jag verkligen har tagit fart.

Hur ser det ut för ”IFS”? Kommer det någon ny säsong?

– Vi håller tummarna, just nu väntar vi på svar men vi har inte fått veta någonting än så länge. Om det blir en tredje säsong ser jag fram emot det som fan, blir det inte det är jag extremt glad och stolt över de två grymma säsongerna vi gjort.