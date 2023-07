PM Nilsson avslöjar hemligheter som hastas bort

Ålder: 55

Bor: Nacka

Yrke: Journalist

Aktuell: Tjuvfiske

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

check Snabbguide:

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh-fan-faktor:

check Första meningen:

”Hans båt kom drivande en septembermorgon med årorna hängande i vattnet.”

check Sista meningen:

”Tack för att ni har lyssnat.”

check 3 typiska låtval

Take me home Country Road – John Denver

Here you come again – Dolly Parton

I walk the line – Johnny Cash