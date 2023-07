C Mores innehåll flyttar in på nya TV4 Play

Blir plusanvändare på TV4 Play i augusti

Publicerad 10:14

C More skrotas och innehållet flyttar in på TV4 Play.

I augusti blir betalande C More-kunder istället plusanvändare på nya TV4 Play.

”Med allt innehåll i en och samma tjänst blir vi hela Sveriges streamingtjänst”, säger Fredrik Arefalk, innehålls- och kanaldirektör TV4 i ett pressmeddelande.

På det nya TV4 Play kommer C Mores befintliga användare bli plusanvändare samtidigt som TV4-användarna får möjlighet att ta del av mer innehåll – med eller utan reklam.

"Vi fortsätter samla Sverige framför oberoende journalistik, högkvalitativt drama, underhållning och sport i världsklass. På det nya TV4 Play har användarna en större möjlighet att titta på TV4:s innehåll så som det passar dem bäst. Med allt innehåll i en och samma tjänst blir vi hela Sveriges streamingtjänst", säger Fredrik Arefalk, innehålls- och kanaldirektör TV4 i ett pressmeddelande.

Kanaler byter namn

Den nya tjänsten kommer se ut som nuvarande TV4 Play och program såsom ”Nyhetsmorgon” och ”Masked Singer Sverige” kommer finnas precis som tidigare.

Men nu kommer det , som plusanvändare, även finnas möjlighet att köpa mer innehåll – med eller utan reklam.

I samband med detta byter också C Mores kanaler samt kanalpaket via operatörer varumärke till TV4. Som exempel kan nämnas att kanalerna C More Hockey och C More Fotboll byter namn till TV4 Hockey och TV4 Fotboll.