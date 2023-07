Coldplay på Ullevi – chatta under kvällen

Mycket har sagts om Coldplays ansträngningar att göra arenarocken grön. Under den här turnén har bandet klimatkompenserat genom att plantera över fem miljoner träd. På vägen in tilldelas vi alla ett armband i plantbaserad plast. Nedanför den lilla scenen i mitten av publiken cyklas det motionscykel för att generera energi. En dansmatta förväntas göra detsamma. Simultant sponsras ”Music of the spheres world tour” av transportjätten DHL.