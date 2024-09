Bianca Ingrosso släpper ny musik: ”Trodde aldrig”

Första egna låten

Uppdaterad 2024-06-17 | Publicerad 2024-06-06

Bianca Ingrosso ska släppa en ny låt – som inte är en tolkning

”Jag trodde aldrig att jag skulle vara här och släppa min egen låt”, skriver hon på Instagram.

Bianca Ingrossos, 29, nya låt ”Boys in the sea” släpps vid midnatt under natten till fredag och är skriven och producerad av Benjamin Ingrosso, Linnea ”Nea” Södahl och Hampus Lindvall.

Hon berättar om låtsläppet i ett reklaminlägg för sitt eget bolag Caia och skriver att företaget gör henne ”modigare” och får stjärnan till att göra saker hon annars är ”rädd” för.

I juli 2021 släppte Bianca Ingrosso sin första singel vilket var en tolkning av psalmen ”Den blomstertid nu kommer”. Hon gjorde comeback inom musiken förra våren när hon gjorde succé med sin tolkning av Jamelias ”Superstar”, som blev en hit under tidiga 2000-talet.