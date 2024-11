Olivia Oyemade Merenius tvingas lämna ”Idol”: ”Jätteglad”

Tittarna – och Katia Mosally – har sagt sitt.

I kvällens ”Idol” tvingades Olivia Oyemade Merenius lämna.

– Jag är så stolt över det jag har gjort, säger hon i programmet.

Veckans tema var ”juryns val”, vilket innebar att Ash Pournouri, Peg Parnevik, Anders Bagge och Katia Mosally presenterat varsin låt som idolerna fått välja mellan.

När en deltagare valde jurymedlemmens låt fick de ett poäng, och när alla idoler sjungit stod det klart att Katia Mosally fått flest poäng och därmed vunnit kvällens jurytävling.

– Yes, utbrister Mosally i programmet.

Katia Mosally fick avgöra

Kvällen bjöd på tårar när Lukas Söderholm framförde ”Story of My Life” av One Direction och Liam Payne hyllades. Flera av deltagarna fick även stående ovationer av juryn, bland andra Joel Nordenberg som sjöng Ushers ”U Got It Bad”, vilket visade sig vara Mosallys favoritlåt.

Men trots juryns experthjälp, tyckte inte tittarna att Ella Ekholm och Olivia Oyemade Merenius levde upp till förväntningarna och det blev de som fick minst röster och riskerade att åka ut.

Däremot vann Mosally en möjlighet att rädda kvar någon av dem

– Jag kommer att ge en till chans till den personen som jag tror har mycket mer att ge, säger hon.

– Det kommer att bli du Ella.

Det betyder att det blev Olivia som blev den åttonde att lämna ”Idol”.

– Får man säga att man är lite glad att man slipper tävla något mer?, säger hon efter beskedet.

– Jag är bara jätteglad faktiskt.

Lundell som programledare: ”Nervös”

Under kvällen fick ”Idol” finbesök av Joakim Lundell som agerade programledaren Pär Lernströms sidekick och spelledare i jurytävlingen.

– Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var nervös, säger Lundell i programmet.

I publiken satt frun Jonna Lundell och deras dotter Lunabelle.

Lernströms nakenchock

Deltagaren Minou Nilsson valde att sjunga ”Wrecking ball” av Miley Cyrus. Efter hennes framträdande fick tittarna sig en chock när ett redigerat klipp på Pär Lernström som naken svingades in på en vrakkula, precis som Cyrus i musikvideon till låten, visades.

– Hur traumatiserad jag än är av det här klippet så ska vi ändå dela ut lite poäng, säger Joakim Ludell och Mosally berättar att det var hon som valde låten.

”Idol” sänds på lördagar på TV4 och TV4 Play.