Oasis återförenas 2025

Bandet på Instagram: ”This is it, this is happening”

Uppdaterad 09.21 | Publicerad 08.55

Oasis återförenas, bekräftar de på sin hemsida.

Den brittiska rockgruppen splittrades 2009.

De gör fjorton spelningar i Storbritannien och på Irland nästa sommar.

Det är 30 år sedan Oasis släppte sitt debutalbum ”Definitely maybe”, och bröderna Noel och Liam Gallagher har sedan bandets splittring 2009 varit i konstant konflikt.

Spekulationerna om en återförening började redan för några dagar sedan och under måndagen hintade Oasis i sociala medier om att ett besked skulle komma i dag klockan nio.

Nu bekräftar de att de återförenas nästa år.

“This is it, this is happening”, skriver de på Instagram.

expand-left helskärm Oasis 1993

Biljetter släpps på lördag

Oasis gör fjorton spelningar i Storbritannien och på Irland nästa sommar, skriver de på sin hemsida och på Instagram. Biljetterna till turnén släpps på lördag.

“The guns have fallen silent. The stars have aligned. The great wait is over. Come see. It will not be televised”, skriver bandet.

I år är det 30 år sedan Oasis släppte sitt hyllade debutalbum ”Definitely maybe”. Gruppen bildades i Manchester i början av 1990-talet och sålde över 70 miljoner album under sina år som band. Allt havererade efter ett gräl mellan bröderna Noel och Liam Gallagher inför en spelning i Paris 2009 som slutade med att Liam slog sönder Noels gitarr. Sedan dess har bröderna bråkat offentligt i flera omgångar.

Under åren har Liam flera gånger sträckt ut sin hand till Noel på Twitter (numera X).

”Jorden kallar på Noel, lyssna, jag har hört att du gör spelningar som folk inte får dricka alkohol på, det är det mest bisarra du gjort. Men jag förlåter dig nu, så låt oss förena 'The big O' och sluta jävlas, jag betalar för dryckerna”, skrev han 2018.

expand-left helskärm Noel Gallagher med två rockbjörnar 1995.

Ingen ny musik

Förutom Noel och Liam bestod gruppen av Paul Arthurs, Paul McGuigan och Tony McCarroll och det är inte känt vilka medlemmar som kommer att delta i återföreningen, men enligt uppgifter till brittiska medier ska det vara originalbandet som är aktuellt.

De uppges inte ha några planer på att spela in ny musik.

Alla datum

Juli

4 - Cardiff, Principality Stadium

5 - Cardiff, Principality Stadium

11 - Manchester, Heaton Park

12 - Manchester, Heaton Park

19 - Manchester, Heaton Park

20 - Manchester, Heaton Park

25 - London, Wembley Stadium

26 - London, Wembley Stadium

Augusti

2 - London, Wembley Stadium

3 - London, Wembley Stadium

8 - Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 - Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 - Dublin, Croke Park

17 - Dublin, Croke Park