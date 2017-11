Mix Megapol spelade IS-låt – stördes av piratsändare

På fredagsmorgonen spelades en rekryteringslåt från terrorsekten IS i radiokanalen Mix Megapol.

Frekvensen i Malmö kapades med en piratsändare – mitt under morgonshowen med Gry Forssell och Anders Timell.

– Vi kommer att polisanmäla händelsen och rapportera den till Post- och Telestyrelsen. Intern utredning är påbörjad, säger Jakob Gravestam, marknadsdirektör på Bauer Media.

Rekryteringslåten från terrorsekten IS spelades i Mix Megapol omkring klockan 08.35 på fredagsmorgonen, skriver 24 Malmö.

Nu uppger radiokanalen för Aftonbladet att det gått till genom att man störts av en piratsändare.

– Någon har stört vår frekvens genom att gå in med en piratsändare. Vi kommer att polisanmäla händelsen och rapportera den till Post- och Telestyrelsen. Intern utredning är påbörjad, säger Jakob Gravestam, marknadsdirektör på Bauer Media.

Låten spelades mitt under morgonshowen Gry & Anders med vänner , men programledarna märkte det inte under sändning utan uppmärksammades först efteråt på den olämpliga låten, när reaktioner från lyssnare kom in.

Hördes i Malmö

Det var Mix Megapols frekvens i Malmö som kapades.

– Jag har inte hört låten men den är tre minuter lång och jag tror att de har spelat hela låten, vid flera tillfällen, säger Jakob Gravestam i Aftonbladet TV.

– Vi ser förstås väldigt allvarligt på det här.

▪▪ Texten uppdateras

