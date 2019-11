Så mycket bättre

”Så mycket bättre”-artisterna om psykiska problemen

Berättar om tunga perioderna

30 november 2019 20:41

Miss Li berättar om sina mörka perioder i ”Så mycket bättre”.

Något som både Magnus Uggla och Ebbot Lundberg känner igen sig i.

– När man är så himla nere vill man typ inte leva, säger hon i programmet.

Artisten Miss Li, 37, tolkar Ebbot Lundbergs, 56, ”Second life replay” i lördagens ”Så mycket bättre”. Innan hon går upp på scenen väljer hon att dela med sig av sina destruktiva perioder i livet.

– Jag har gjort den personlig genom att lägga till en refräng. Jag har tolkat in mina egna grejer i texten som är rätt så tunga, så den blev väldigt personlig, säger hon i programmet och fortsätter:

– Jag har sjukt jobbiga perioder emellan åt där jag blir väldigt låg och vet inte riktigt varför. I höstas var verkligen en sån superjobbig period. När man är så himla nere vill man typ inte leva. Man ser ingen utväg ur känslorna.









”Ville att det skulle vara rubriker”

När Miss Li börjar prata om händelserna kan både Ebbot Lundberg och Magnus Uggla, 65, relatera.

– Du har tolkat den rätt. Man går in i saker som man inte ska gå in i. Man är nyfiken och sen så dödar det en till slut. Då måste an till slut välja, säger Ebbot Lundberg i programmet.

– Jag kom på titeln till min platta som kom 1977 efter att jag blivit dumpad av en tjej. Jag stod och hade tankar på om jag skulle hoppa ner i strömmen. Då kom hela titeln farande till mig: ”Va ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt”. Det var det jag ville, jag ville att det skulle vara rubriker. Det skulle stå hur fruktansvärt hon tyckte att det var att jag hade tagit..., säger han.

”Man ser bara mörker”

Magnus Uggla berättar också att det inte är första gången han har haft liknande tankar.

– Jag har en bjälke i min studio där jag jobbar. När jag mår riktigt dåligt då brukar jag se den och tänka: den där skulle kunna bli min sista utväg. När man är nere i en svacka spelar det ingen roll, man ser bara mörker framför sig, säger han i programmet.

”Fattar inte hur jag ska överleva”

När Miss Li mådde som sämst vände hon sig till sina familjemedlemmar.

– Jag ringde till min mamma och mina syskon och sa: jag fattar inte hur jag ska överleva den här perioden, rädd att jag ska göra något när det är som jobbigast, säger hon i programmet.

Hon tog sig ur den mörka perioden och efter det känner hon sig lyckligare än någonsin.

– Jag kom ur perioden tack och lov. När man kommer ur de mörka perioderna blir livet så jäkla kul att leva. Det är nästan som att man återuppstår. Jag har tolkat in texten så, att jag nästan återuppstår.

”Så mycket bättre” visas på TV4 och TV4 Play lördagar klockan 20.00.

Aftonbladet har sökt Miss Li.

