Vann ”Biggest loser” 2019 – efter otroliga viktminskningen

Malin Öström: ”Det var absolut inte mitt mål”

avCornelis Rikken

NÖJE 11 juni 2019 21:57

Malin Öström, 28, är vinnare av ”Biggest loser” 2019.

Nu berättar hon om hur livet har förändrats efter sin medverkan i programmet.

– Jag kan leva ut och vara mer fri i dag, säger hon.

Malin Öström gick från 106,3 kilo till 61,6 kilo – en minst sagt imponerande viktminskning som även gör henne till vinnare av ”Biggest loser” 2019.

– Det känns helt overkligt, säger hon till Nöjesbladet.

Men trots att 28-åringen från Mölndal är stolt över vinsten menar hon att målet från början aldrig var att ta hem hela tävlingen.

– Det var absolut inte mitt mål när jag kom in dit och blev antagen att jag skulle gå hela vägen och sen i slutändan vinna allting. Först och främst ville jag bara få ordning på min hälsa och hitta en balans där man kan leva nyttigt och hälsosamt men ändå må bra, säger hon och fortsätter:

– Sen halvvägs började jag känna att ”shit, det kanske går att kamma hem en finalplats i alla fall”.

”Väldigt mycket ångest”

När det sedan stod klart att Malin gått ner hela 42,1 procent av sin kroppsvikt och stod som vinnare kunde hon först inte tro att det var sant.

– Jag kommer inte ihåg så mycket från den kvällen. Det är liksom lite ”blurrigt”, typ. Men det var en otrolig lycka och lättnad.









1 av 3 | Foto: Sjuan Jubel i ”Biggest loser”-studion när ”nya” Malin Öström gör entré framför bilden på den gamla.

Under programmets gång hamnade Malin i ”Revanschen” där utslagna deltagare tävlar om att få komma tillbaka in i tävlingen, något hon menar var det mest psykiskt påfrestande under hela resan.

– Tävlingarna där var ju ”vinna eller försvinna”. Förlorade man en tävling där så åkte man ju hem. Under sån press presterar inte jag alltid mitt bästa utan det slår över lite och jag blir lite för nervös. Det blev väldigt mycket ångest för mig, för innan var tävlingarna väldigt roliga.

I sin helhet sammanfattar hon upplevelse med ”blod, svett, tårar, skratt, kärlek och hat”.

”En dröm som gått i uppfyllelse”

Trots att Malin alltid har haft bra självkänsla har hon många gånger tidigare känt sig begränsad på grund av sin vikt.

Med en ny kropp kommer även nya möjligheter.

– Jag bor i Göteborg och att gå på Liseberg är något jag tycker är fruktansvärt roligt. Men förra året var jag för tjock. Det var ju inte roligt. Då blir man liksom hämmad, på grund av det yttre. Så det har gjort att jag kan leva ut och vara mer fri i dag.

Förutom äran belönas vinnaren av ”Biggest loser” även med en kvarts miljon kronor. Pengarna ska gå till att äntligen ta körkort.

– Det är ju någonting jag inte har, och det är rätt ovanligt i min ålder.

Har du lyckats hålla vikten efter programmet?

– Jag har gått upp lite, men det är väldigt normalt när man har pressat ner sig så mycket. Men träningen håller i sig och jag springer milen på under timmen i dag. Det är ett mål jag haft i många år och en dröm som gått i uppfyllelse.

11 juni 2019 21:57