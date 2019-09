Star Trek + FÖLJ

”Star Trek”-stjärnan Aron Eisenberg död – blev 50 år gammal

Frun om förlusten: ”Ångest och sorg”

avCornelis Rikken

22 september 2019 15:28

Skådespelaren Aron Eisenberg, som bland annat är känd för sin medverkan i ”Star Trek: Deep space nine”, har dött.

Det meddelar hans fru i ett inlägg på Facebook.

”Jag kommer för alltid att vara tacksam för tiden vi fick tillsammans”, skriver hon.

Aron Eisenbergs död bekräftades av hans fru på söndagsmorgonen, svensk tid.

”Det är med stor ångest och sorg som jag måste meddela att min kärlek och bästa vän, Aron Eisenberg, somnade in tidigare i dag”, skriver hon i en statusuppdatering på Facebook.

Paret gifte sig sent förra året och i det känslosamma inlägget tackar hon för tiden de fick tillsammans.

”Även om vårt äktenskap på pappret var kort så har våra hjärtan varit gifta betydligt längre. Jag kommer för alltid vara tacksam för tiden vi fick tillsammans”, skriver hon.

Led av hälsoproblem

Dödsorsaken nämns inte i inlägget, men det är sedan tidigare känt att Aron Eisenberg hade problem med hälsan och enligt uppgifter blev han förd till sjukhus strax innan sin död, rapporterar The Sun.



1 av 2 | Foto: SAT 1 James Darren (till vänster) och Aaron Eisenberg i ”Star Trek – Deep space nine”.

I en artikel som publicerades på Star Treks officiella hemsida 2015 berättade skådespelaren att han föddes med en defekt njure och genomgick sin första njurtransplantation när han var 17 år gammal.

Han skulle vid tidpunkten snart genomgå sin andra transplantation.

Känd från ”Star Trek”

Aaron Eisenberg är främst känd för sin medverkan i ”Star Trek: Deep space nine”, en av många spin-offs som gjordes på den populära kultserien under 90-talet.

I serien spelade han rymdvarelsen Nog.

Förutom ”Star Trek” medverkade han även i en rad andra tv-serier, bland annat ”Tales from the crypt” (”Röster från andra sidan graven”) och ”Amityville: The evil escapes”.

Flera Star Trek-skådespelare har dött

Aaron Eisenberg är bara en i raden av alla ”Star Trek”-skådespelare som har dött den senaste tiden.

Bara under de senaste två åren har Roger Perry, William Morgan, Stephanie Niznik och Jeremy Kemp även lämnat oss.

Aron Eisenberg blev 50 år gammal.

