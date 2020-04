Realityprofilerna hittade kärleken i ”Ex on the beach”

avNatalie Demirian

Publicerad: 22 april 2020 kl. 18.59

Foto: Veronica Kindblad och TV4 Nina Glimsell Udovicic och Dennis Mlivic.

Nina Glimsell Udovicic och Dennis Mlivic är ett par.

Realityprofilerna fann varandra under inspelningen av ”Celebrity ex on the beach”.

”Jag har aldrig haft en sån fin genuin kärleksrelation”, skriver Nina Glimsell Udovicic på Instagram.

Paret berättar i en video på Youtube att de har varit tillsammans i sex månader.

Både Nina Glimsell Udovicic, 26, och Dennis Mlivic, 21, medverkar i årets säsong av ”Celebrity ex on the beach”, som sänds i Kanal 5.

”Många av er har vetat om att jag och Dennis är tillsammans men vi ville bara vara för oss själva ett tag, njuta av vårt privata liv och bara vara Vi. Det kan vara tufft att ha ett offentligt förhållande för många ska ha sina åsikter, komma med pekfingrar och säga vad dem anser är rätt eller fel”, skriver Nina Glimsell Udovicic på Instagram.

Foto: Veronica Kindblad Nina Glimsell Udovicic i ”Paradise hotel”.

”Shit vad jag är kär”

Vidare skriver dokusåpaprofilen att hon är säker på att hon har hittat den rätte.

”Jag har aldrig haft en sån fin genuin kärleksrelation där jag är tillsammans med min bästa vän och när man känner den tryggheten så finns det ingen stress till något”.

Även Dennis Mlivic har skrivit om förhållandet.

”Shit vad vi gjort mycket på kort tid, SHIT vad jag är kär i dig och damn så fkn snygg du är!”, skriver han på Instagram.

Foto: TV4 Dennis Mlivic i ”Love island”.

Tidigare tillsammans med Marcelo

Nina Glimsell Udovicic har tidigare medverkat i två säsonger av ”Paradise hotel” och var tidigare i ett uppmärksammat förhållande med Marcelo Peña från samma program.

Dennis Mlivic har tidigare medverkat i dokusåpan ”Love island”.

Paret avböjer att kommentera förhållandet ytterligare.

LÄS OCKSÅ PH-profilens nya kärlek: Norska realitystjärnan

LÄS OCKSÅ PLUS Så gick det sen ”Paradise hotel” 2019

LÄS OCKSÅ PLUS Så gick det sen – ”Love island”

KOPIERA LÄNK