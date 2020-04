”Big brother”-Alex: ”Vi ska gå på dejt”

avAlex Hartelius/Meter

Publicerad: 14 april 2020 kl. 15.45

Foto: Alex Manzizila Alex Manzizila, 31.

Alex Manzizila tvingades lämna ”Big brother” efter 64 dagar i huset.

Nu har han kommit ut till en förändrad värld och ska på dejt med förre detta deltagaren Antonia ”Anty” Johnson.

– Det är henne jag siktar på, säger han.

Alex Manzizila kom in som en av de ursprungliga deltagarna.

Efter 64 dagar i huset fick han lämna efter att ha hängt löst mot Julia Löfgren och Jasmine Armstrong, som också varit i huset sedan dag ett.

– Vi har ändå kommit så långt i programmet nu att man kommer sitta mot människor man tycker om där inne. Du vill spara på det så länge som möjligt, men det var ändå tråkigt att det blev så, säger han.

Likt de andra deltagarna som fått lämna de senaste veckorna kommer han ut till en förändrad värld. Trots information om corona i huset beskriver han det som en käftsmäll att bevittna verkligheten med egna ögon. När intervjun görs sitter han på ett tåg till Skanstull för att klippa sig och drar paralleller med en postapokalyptisk film.

– Känns lite som i ”I am legend” med Will Smith, där han vandrar runt med sin hund och är helt övergiven. Det är typ som jag och min väska här, så på så sätt är det mycket intryck och man är chockad att det slagit så hårt. Det är stor skillnad från när man kom in.

Foto: TV4 Alex Manzizila kramar om Antonia ”Anty” Johnson efter att han röstats ut.

”Vi ska gå på dejt”

Alex Manzizila fick även en positiv överraskning när han lämnade ”Big brother” på måndagen. I studion befann sig Antonia ”Anty” Johnson, som fick lämna programmet efter tre veckor, som gäst och mötte upp honom när han åkt ut.

– Det kändes bra och som en bekräftelse på ömsesidigt intresse. Det var kul och en rolig överraskning. Det var nice.

Inom kort ska de gå på dejt med varandra och hymlar inte om att han är intresserad av henne.

– Pengar är en bonus, men vänskap och kärlek betyder mer för mig. Jag fick mycket kärlek och stöd av henne både inifrån och utifrån huset, så det blir nice att få betala tillbaka.

Vad innebär det?

– Visa kärlek, bjuda henne på middag och kanske ta henne utomlands.

Tänkte på pappa

Alex Manzizila kommer själv från Farsta, där ”Big brother-huset” ligger, och har i programmet gått under det självutnämnda epitetet ”Borgmästaren”.

Det var i Farsta som hans dotter föddes och det var i Farsta som hans pappa dog förra året, samma datum som ”Big brother” 2020 hade premiär, vilket medfört att han brottats med mycket känslor inne i huset.

– Man börjar tänka på saker som hänt där. Jag kom ihåg när jag fick min dotter och när min pappa gick bort för ett år sen. Alla barndomsminnen därifrån, du vet. Det har varit jobbigt att inte kunna ringa till brorsan eller syrran och prata lite.

Farsta påminner om honom?

– Ja, precis. Och inte lite, extremt mycket. Om jag är någon annanstans tänker jag inte på det varje dag, men när man är i Farsta så blir det extremt mycket. Han var en mentor, en far och en bästa vän. Han var allt och det är fortfarande jobbigt.

”Big brother” sänds tisdag till söndag 19.00 och måndagar 21.00 på Sjuan, TV4 Play och Cmore. Det sänds även dygnet runt på Cmore.

”Big brother Inifrån” är ett samarbete mellan Aftonbladet och Meter/TV4, läs mer om det här.

LÄS OCKSÅ Aftonbladet och TV4 gör ”Big brother”-samarbete

LÄS OCKSÅ Alex Manzizila fick lämna ”Big brother”

LÄS OCKSÅ Här överraskar ”Anty” deltagarna

LÄS OCKSÅ Så blir finalspelet i ”Big brother” 2020

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 14 april 2020 kl. 15.45