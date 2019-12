Efter utvisningen: Tv-stjärnorna bryter upp

Källor: Teresa och Joe Giudice har gjort slut

avCornelis Rikken

Publicerad: 17 december 2019 kl. 22:58

1 av 3 | Foto: AP Giuseppe ”Joe” Giudice och hustrun Teresa Giudice har båda dömts till fängelse för bedrägeri.

”The Real housewives of New Jersey”-stjärnorna Teresa och Joe Giudice har gjort slut, efter 20 år som gifta.

Det uppger flera amerikanska sajter.

– Teresa och Joes äktenskap är helt över, säger en källa till E! News.

Teresa Giudice, 47, och Joe Giudice, 47, har ett minst sagt stökigt förflutet tillsammans.

2014 dömdes tv-paret till fängelse efter att ha kommit över mer än 30 miljoner kronor via bedrägerier.

När Joe väl hade avtjänat sitt fängelsestraff kom nästa smäll: tv-profilen fick plötsligt veta att han skulle utvisas från USA.

Sedan oktober i år har han befunnit sig i sitt hemland Italien i väntan på ett slutgiltigt besked från myndigheterna.

Källa: ”Är helt över”

Under hela den stormiga tiden har Teresa stått vid hans sida, men nu verkar kärlekssagan vara över.

Enligt flera källor till E! News har stjärnorna nämligen valt att bryta upp, efter 20 år som gifta.

– Teresas och Joes äktenskap är helt över. Teresa har ingen brådska med att ansöka om skilsmässa, men äktenskapet är över, säger en källa till sajten.

Joe har även lagt upp en bild på sig själv och Teresa på Instagram där han skriver: ”Det är dags att släppa taget”.

Hälsade på maken i november

Tv-paret har döttrarna Gia, Gabriella, Milania och Audriana tillsammans och anledningen till att Teresa inte vill stressa fram en skilsmässa är av hänsyn till dem, menar källan.

– Teresa är väldigt fokuserad på att vara en bra mamma till sina döttrar. Hon vill att saker och ting ska vara så stabila som möjligt då de går igenom en tuff tid just nu i och med utvisningen.

Så sent som i november var ”The Real housewives of New Jersey”-stjärnan och hälsade på maken i Italien och när hon gästade talkshowen ”Good morning America” berättade hon att resan hade varit ”fantastisk”.

När hon i ett senare sammanhang fick frågan om när de skulle ses nästa gång förklarade hon att det antagligen skulle dröja till nästa sommar.

Källor till E! News menar att det är på grund av det påfrestande distansförhållandet som de nu väljer att bryta upp.

