Gravidlycka för Chloë Sevigny och Sinisa Mackovic

avRasmus Karlsson

Publicerad: 07 januari 2020 kl. 23:17



1 av 2 | Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN ​Chloë Sevigny.

Skådespelaren Chloë Sevigny och Sinisa Mackovic väntar barn.

Detta efter att de varit ett par i lite mer än ett år, rapporterar TMZ.

Chloë Sevigny, 45, väntar sitt första barn tillsammans med pojkvännen Sinisa Mackovic, skriver TMZ. En representant för skådespelaren bekräftar även nyheten för People.

Paret sågs på New Yorks gator under måndagen när de höll varandra i handen, skrattade och pussades. Pojkvännen Sinisa Mackovic lade också handen på sin flickväns mage, skriver sajten.

Oscarsnominerad

Chloë Sevigny har bland annat medverkat i ”American horror story”, ”American psycho”, ”Boys don’t cry” och ”Big love”. De snart blivande föräldrarna har varit tillsammans i över ett år och hon är ungefär fem månader in i graviditeten.

Sevigny blev år 2000 nominerad till en Oscar för sin medverkan i ”Boys don’t cry” och har även vunnit en Golden globe 2010 för ”Big love”. Hon har nyligen spelat in den kommande HBO-serien ”We are who we are”.

