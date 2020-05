Molly Sandéns hemliga Hollywood-jobb

Använder pseudonym och medverkar i storfilmen – avslöjad efter nätspekulationerna

Reporter: Torbjörn Ek

Publicerad: 18 maj 2020 kl. 11.21

Foto: TT Will Ferrell och Molly Sandén.

Will Ferrell och My Marianne uppges sjunga den första låten ur kommande Netflix-filmen ”Eurovision”.

Nu kan Aftonbladet avslöja att det är Molly Sandén som döljer sig bakom det hemlighetsfulla namnet.

Den svenska stjärnan gör rösten medan Hollywood-stjärnan Rachel McAdams mimar sig igenom musikframträdandet i filmen.

Före helgen släppte Netflix den första låten från kommande storsatsningen ”Eurovision”. I musikvideon till ”Volcano man” syns Will Ferrells och Rachel McAdams karaktärer sjunga den parodiska poplåten tillsammans.

På Spotify är Will Ferrell angiven som artist. Men hans duettpartner uppges vara den hittills okända artisten My Marianne.

Nu kan Aftonbladet avslöja att det är ingen annan än Molly Sandén som döljer sig bakom psuedonymen.

Under helgen har spekulationer spridits över nätet, med flera Eurovision-sajter som har skrivit om låten och det faktum att sångrösten som hörs är misstänkt lik den svenska stjärnans.

Heter My Marianne i mellannamn

Det faktum att Molly Sandéns fullständiga namn är just Molly My Marianne Sandén har spätt på ryktena ytterligare. Musiksajten Genius.com, som listar låttexter har till och med strukit My Marianne från sin listning och uppger istället att låten framförs av Will Ferrell och Molly Sandén.

Nu kan Aftonbladet genom Molly Sandéns svenska skivbolag bekräfta att det är just den svenska stjärnan som sjunger istället för Rachel McAdams i den kommande storfilmen.

Aftonbladet har sökt Molly Sandén med frågor hur det kommer sig att hon hamnade i Will Ferrells storsatsning. Filmen ”Eurovision”, som är en Netflix-produktion, kommer att ha premiär på streamingsajten 26 juni.

