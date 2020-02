Uppgifter: Penny Parnevik och Bathina Philipson till ”Let’s dance”

Klara för TV4:s danstävling

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 20 februari 2020 kl. 13.35

Uppdaterad: 20 februari 2020 kl. 13.45

Aftonbladet har redan avslöjat tre namn som ska tävla i ”Let’s dance” i vår: influencern Alice Stenlöf, legendaren Siw Malmkvist och Mikael ”Soldoktorn” Sandström.

Nu kan vi också berätta att kändisdottern och influencern Penny Parnevik samt kungavännen Bathina Philipson ska snöra på sig dansskorna i vår.

Årets säsong av TV4:s populära fredagsunderhållning ”Let’s dance” närmar sig med stormsteg.

Som Aftonbladet kunnat avslöja tidigare så är enligt uppgift influencern Alice Stenlöf, legendaren Siw Malmkvist och Mikael ”Soldoktorn” Sandström klara för programmet.

Nu är det två nya namn som enligt Aftonbladets källor ska dansa in i hetluften och försöka imponera på den stränga juryn med ordföranden Tony Irving i spetsen. Det är dels kändisdottern Penny Parnevik som blev mamma till en liten son, Atticus, för sex månader sedan. Sonens pappa är fästmannen och ishockeyproffset Douglas Murray. Penny är i skrivande stund i Stockholm även om hon tillvardags bor i Kalifornien där pojkvännen spelar ishockey. På Instagram skriver hon ”Nu ska jag och Atticus vara kvar i Sverige i några veckor! Kommer vara en sjuk utmaning men jag ska jobba och det känns ändå bra. NU KÖR VI, we got this!”.

Foto: Shimoda Media Penny Parnevik.

”Det låter askul”

Penny Parnevik har tidigare pratat om ”Let’s dance” i sin podcast ”Pillowtalk” som hon har tillsammans med systern Peg. Där sade hon hösten 2017:

– Jag hatar ”Let’s dance”. De har försökt att få nästan alla medlemmar i min familj att vara med i programmet. Framför allt mamma, pappa och Peg. Och varje gång som de har fått förfrågan så har jag alltid sagt att jag lätt hade kunnat tänka mig att vara med. Det låter askul att lära sig dansa.

Den andra deltagaren är Bathina Philipson, gift med kungavännen Aje Philipson och ett välkänt ansikte i kretsen kring Stureplan. Hon umgås flitigt med sina societetsvänner som tillhör samhällets toppskikt.

När hon fyllde 40 år hösten 2018 hade hon stor fest i syrisk-ortodoxa kyrkan i Märsta med arabiskt tema. Bland gästerna märktes H&M:s avgående vd Karl-Johan Persson, skådespelaren Fares Fares och, PR-mannen Micael Bindefeld, före detta radioprofilen Anders Timell och pensionsbolaget Allras skandalomsusade vd Alexander Ernstberger.

Foto: LOTTE FERNVALL Bathina Philipson.

TV4 kommenterar inte

Aftonbladet har varit i kontakt med Amanda Hjärtmyr som är pressansvarig för programmet som låter hälsa i ett sms:

– Roligt att det spekuleras om årets deltagare i ”Let’s dance”! Inom snar framtid kommer vi att presentera alla deltagare och det ser jag verkligen fram emot att få göra snart!

Tidigare har Aftonbladet kunnat avslöja att jurymedlemmen Cecilia Lazar hoppar av programmet på egen begäran. Istället ska enligt våra uppgifter Dermot Clemenger göra comeback i juryn efter fyra års frånvaro.

Årets säsong av ”Let’s dance”, som är den femtonde i ordningen, börjar sändas i slutet av mars i TV4.

Förra året stod Kristin Kaspersen som segrare tillsammans med Calle Sterner.

Aftonbladet har sökt Penny Parnevik och Bathina Philipson.

