Peg Parneviks chock efter vaccinet: ”Jag visste inte”

Artistens ansikte svullnade upp på grund av hennes skönhetsingrepp

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

helskärm Peg Parnevik.

Peg Parnevik skönhetsingrepp reagerade på vaccinet.

Plötsligt hade hela hennes ansikte svullnat upp.

Peg Parnevik, 26, råkade ut för en av de ovanliga bieffekterna av coronavaccinet. Nu berättar hon i sin och systern Penny Parneviks, 24, podcast ”Pillowtalk” hur hela hennes ansikte svullnade upp dagen efter att hon tagit sin andra dos.

Svullnaden berodde på de skönhetsingrepp hon gjort i ansiktet, genom att injicera sig med så kallade fillers.

– Jag tänkte berätta vad som hände när när jag tog min dos två, men inte för att skrämma folk, bara för att förbereda dem. För jag visste inte ens att det kunde hända, jag trodde att jag skulle dö, säger hon i podcasten.

”Såg inte klok ut”

Först råkade hon ut för de mer vanliga biverkningarna av vaccinet, med ont i kroppen. Dagen efter var det hennes fillers som ställde till det:

– Jag blev väldigt stressad, för jag vaknade och jag hade massa möten och så under dagen så känner jag så här: ”This face is very swollen, hmm min näsa ser lite större än vanligt”. Sakta men säkert så svullnade hela mitt ansikte upp.

Systern Penny kan inte hålla sig för skratt när hon lägger till:

– Alltså du såg inte klok ut!

Peg beskriver hur det blev värre och värre.

– Du såg inte dagen efter, det var tusen gånger värre. Crazy. Hela mitt ansikte svullnade upp för att jag har gjort fillers. Mitt immunförsvar kämpade för att bli av med det här, den här vätskan, säger hon.

– Jag var så rädd. This is weird, my face explodes and I die.

Övergående besvär

Till slut lade sig ändå svullnaden.

– Det är bara att den attackerar bort alla fillers som är där du har dem i ansiktet antagligen. Den försöker ta bort dem, säger Penny Parnevik i ”Pillowtalk”.

Ett fåtal personer med kosmetiska injektioner har reagerat på liknande sätt efter covidvaccinen från såväl Astra Zeneca som Moderna och Pfeizer, med övergående besvär i form av svullnader.

– Det här är ingen chock. Alla material man tillför kroppen, som fillers, kan orsaka immunologiska reaktioner. Vaccin plus fillers kan göra att man reagerar, har Elisabeth Bernspång, läkare och utredare på Läkemedelsverket, tidigare sagt till Aftonbladet.

I Storbritannien har myndigheterna nyligen uppdaterat informationen om Pfeizers vaccin med en varning om att personer med kosmetiska fillers kan råka ut för övergående svullnader, skriver Glagow Live.

Publisert: Publicerad: 18 september 2021 kl. 20.24