Aerosmith ställer in spelningar – Steven Tyler har fått återfall

Är inne på behandlingshem

Aerosmith ställer in sommarens spelningar.

Anledningen är att Steven Tyler än en gång drabbats av missbruksproblem.

”Vi är förkrossade”, skriver bandet på Twitter.

Aerosmiths sångare Steven Tyler, 74, har i många år kämpat med sitt missbruk. Nu meddelar bandet att de tvingas ställa in sommarens konserter eftersom Tyler är inlagd på behandlingshem.

”Efter en fotoperation han gjorde för att förbereda sig inför att stå på scenen igen, har de nödvändiga smärtstillande tabletterna gjort att han nyligen fått ett återfall”, skriver de på Twitter.

Håller fansen uppdaterade

Tyler ska nu fokusera på att bli nykter och förhoppningen är att han och bandet kan återuppta spelandet till hösten.

”Vi kommer att uppdatera er så snart vi kan. Vi är förkrossade över att detta orsakat så mycket problem för så många av er, speciellt för våra mest lojala fans som ofta reser långt för att gå på våra konserter”, skriver Aerosmith.

Alla som köpt biljetter till de inställda konserterna kommer att få sina pengar tillbaka.

”Tack för att ni förstår och för att ni stöttar Steven under den här perioden”, avslutar bandet.

Ville ut på turné med Aerosmith

Aerosmith skulle ha uppträtt i Las Vegas under juni och juli. Det skulle ha blivit bandets första spelningar sedan pandemin bröt ut.

Steven Tyler ska den senaste tiden ha varit nykter, och bandets medlemmar hade stora förhoppningar på att kunna åka ut på turné under 2022, skriver TMZ.

Det här är Aerosmith

Aerosmith bildades 1970 och har under åren haft enorma hits som ”I don’t want to miss a thing”, ”Sweet emotion”, ”Dream on” och ”Walk this way”.

De nuvarande medlemmarna är Steven Tyler, Joe Perry, 71, Tom Hamilton, 70, Joey Kramer, 71, och Brad Whitford, 70.