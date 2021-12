Runars hot inifrån fängelset: ”Mediabomb”

• Runar Sögaard skapade rubriker när han sköt ihjäl ett rådjur utanför sitt sovrumsfönster 1995. Hans vapenlicens drogs in men efter flera överklaganden, som till slut hamnade i regeringsrätten, återfick han licensen 1999.

– Glädjande. Nu får jag tillbaka mina gevär, sa han efter beslutet.

• Sommaren 2012 stämdes Runar Sögaard på 600 000 kronor av ett amerikanskt bolag. Sögaards bolag Next level och det amerikanska bolaget On strategies hade tillsammans startat ett konsultföretag inom ledarskap. De förband sig att dela på kostnaderna, men enligt det amerikanska bolaget betalade Runars bolag bara en bråkdel.

• 2012 stämdes Runar Sögaard på 300 000 kronor av en hantverkare för utebliven betalning för fönsterrutor. Parterna förlikades senare.

– Alla som förstår sig på hur hantverkarbranschen fungerar, med tanke på allt som är kring både skojare och oseriösa hantverkare, vet att man är i väldigt gott sällskap med personer som försöker sko sig på en, sa Runar Sögaard.

• Runar Sögaard har dömts för bokföringsbrott flera gånger. 2012 fick han en villkorlig dom. 2014 dömdes han till två månaders fängelse för två fall av bokföringsbrott, straffet omvandlades till fotboja. Senast dömdes Runar Sögaard till 20 månaders fängelse, samt fem års näringsförbud, av Svea hovrätt för upprepade skatte- och bokföringsbrott under åren 2013–2016.

(Aftonbladet)