Mr Big-skådisen förklarar: Därför ringde Carrie Bradshaw inte 911

SPOILERVARNING: Berättar sanningen om scenen i duschen

helskärm Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) och John ”Mr Big” Preston (Chris Noth).

Efter premiären av nya ”Sex and the city” var fansens största fråga ”varför ringde Carrie Bradshaw inte 911 när Mr Big höll på att dö?”

Nu berättar Mr Big-skådisen Chris Noth om beslutet bakom den dramatiska scenen.

– Vi visste att det var så vi ville ha det, säger han till Vogue.

Den nya ”Sex and the city”-serien ”And just like that...” gav tittarna en chockerande start. Redan i det första avsnittet försvinner en av huvudrollerna ur handlingen.

I scenen kommer Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56) hem och hittar sin make John ”Mr Big” Preston (Chris Noth, 67) döende i duschen. Han har fått en hjärtinfarkt och dör i hennes armar.

Men frågan alla fans har ställt sig är; ”varför ringde Carrie aldrig 911?” det vill säga motsvarigheten till det svenska sos-numret 112. På sociala medier har det skapats memes och arga inlägg om Carries oförmåga att ringa efter en ambulans.

helskärm Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) och John ”Mr Big” Preston (Chris Noth).

Chris Noth om duschscenen

Nu har Mr Big-skådisen Chris Noth gått ut med en förklaring till varför scenen är som den är, och framför allt varför Carrie aldrig ringde efter en ambulans. I Vogue berättar han att både han och manusförfattaren var överens om hur Mr Big skulle dö.

– Vi båda kallade det för ett ”Bonnie och Clyde-ögonblick”, säger Chris Noth.

Han syftar på den kriminella duon som uppmärksammades i hela USA under 1930-talet. Deras historia har filmatiserats flera gånger, bland annat av skådespelarena Warren Beatty och Faye Dunaway.

– Det är som det ögonblicket när Bonnie och Clyde blir beskjutna. De bara ger varandra den blicken, Warren Beatty och Faye Dunaway. De vet att det här är slutet. Vi visste att det var så vi ville ha det, jag skulle inte dö ensam i badrummet. Det måste bara vara det där sista ögonblicket och inga ord, ingen löjlig dialog, bara en blick, säger Chris Noth.

helskärm Chris Noth.

Carrie skulle aldrig rädda Mr Big

Skådespelaren säger att det blev precis så som de ville ha det, och att det aldrig var tanken att Carrie skulle rädda Mr Big.

– Det var väldigt viktigt för oss båda att hitta ett sätt att få det där sista ögonblicket ihop, inte att hon bara skulle komma in och hitta mig död i badrummet.

– Jag kände mig väldigt bekväm i att dö på just det sättet, säger Chris Noth.

