Felix Herngren: Jag och Sven kom väldigt nära varandra

Namn: Felix Tobias Herngren.

Född: 4 februari 1967 i Stockholm.

Familj: Fru Clara och sex barn.

Karriär: Driver produktionsbolaget FLX. Har gjort långfilmerna ”Vuxna människor” och ”Varannan vecka”. Har skapat tv-serien ”Solsidan” och ”Bonusfamiljen” med hustrun Clara Herngren och systern Moa Herngren.

Aktuell: Med filmen ”Dag för dag” som går att se på C More. Spelar just nu in tv-serien ”Vuxna människor”.